У чудове свято Спаса християни йдуть до церкви, аби помолитися за рідних та посвятити різні фрукти. Це важлива традиція, яка широко поширена й до наших днів. Існують й певні заборони. Які саме – знає 24 Канал.
Важливо Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період
Що не можна робити у Яблучний Спас
У цей день згадують, як Ісус Христос перевтілився перед своїми учнями – Петрові, Якову та Іоану на горі Фавор. Цієї миті обличчя Сина Божого почало сяяти, а одяг – набув білого кольору.
Після традиційного освячення яблук у храмі, їх роздають родичам, близьким, знайомим. Також наші пращури на Спаса їли яблука та загадували бажання: були переконані, що воно неодмінно здійсниться.
Кошик з фруктами для освячення / Фото "Місто"
- Свято відбувається під час Успенського посту, тому існують певні обмеження в продуктах. Йдеться про страви з м'яса та молока.
М'ясні страви / Фото з ютубу
Преображення Господнє чи Яблучний Спас – вагома подія, тож в цей період не дозволяється робити гулянки, весілля. Під забороною – будь-які розваги, гучні розмови.
- У Спаса заборонено знищувати комах. Наші предки вважали, що це може принести в дім погані новини та проблеми.
До того ж у храмі кажуть, що не можна вступати в інтимні стосунки, пити алкоголь, вести розпусний спосіб життя.
Сварка / Фото Pinterest
- з'ясовувати стосунки, пліткувати, сваритися;
- заборонена будь-яка фізична праця;
- вчиняти будь-які гріхи, написані у Святому Письмі.