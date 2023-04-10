Що можна садити біля помідорів, щоб отримати гарний врожай: важливі поради

Городникам варто пам’ятати, які овочі мають добре сусідство між собою, аби мати добрий врожай. Люди вже давно помітили, що деякі овочі добре ростуть разом, інші ж – заважають зростанню.

Кожна господиня хоче отримати максимально великий та якісний врожай, пише 24 канал. Ми старанно готуємо ґрунт для посіву, вносимо в нього добрива, обираємо найкращі сорти, сапаємо, підливаємо, а інколи наших старань недостатньо, тож врожаю немає.

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Щоб у вас не було розчарувань від того, що ваші овочі не вродили, радимо вам скористатися деякими порадами та дізнатися, які овочі та рослини можна садити біля помідорів, щоб вони дали гарний врожай.

Що можна садити біля помідорів

Фахівці рекомендують поруч з помідорами висаджувати спаржу, базилік, квасолю, огірки, моркву, селеру, кріп, салат, диню, цибулую, петрушку, перець, редис, шпинат, м’яту та чебрець.



Список овочів та рослин, які можна та не можна садити біля помідорів

Що не можна садити поряд з помідорами

Краще відмовтеся від посадки гороху, цвітної капусти, броколі та кольрабі. Помідорам не подобається сусідство з кропом, фенхелем і мелісою. Кукурудза позбавить помідорів сонячного світла, що призведе до поганого росту помідорів та загибелі томатів.

Жахливим сусідом для помідорів є картопля. Вона точно «поділиться» з томатом колорадським жуком.