Що можна приготувати з груші: найкращі рецепти
Зараз сезон груш і важко знайти магазин або ринок, де не було б цього фрукту. Через свій склад груші дуже корисні для людського організму. В них містяться: калій, антиоксиданти, фолієва кислота і велика кількість вітамінів. Які страви можна приготувати з груш — читайте в нашому матеріалі.
З цих плодів готують салати, закуски, пироги, варення та десерти, зазначає 24 канал.
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Омлет з грушею
До омлету можна додати дрібку червоного перцю / Фото Irulka78
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 1 стигла груша
- 5 столових ложок вершкового масла
- 2 столових ложки молока
- сіль і чорний перець за смаком
- 1/3 склянки тертого твердого сиру
Спосіб приготування
- Грушу наріжте тонкими скибочками, попередньо очистивши від шкірки і серцевини.
- На сковороді розтопіть 3 ложки вершкового масла та трохи підсмажте скибочки груші.
- Збийте яйця, молоко, сіль та перець. Додайте на сковороду залишок вершкового масла.
- Вилийте на сковороду суміш з яйця та молока, підсмажте.
- У самому кінці додайте сир і накрийте сковороду кришкою, щоб сир розтопився.
Салат з качкою та грушею
Салат з качкою / Фото prosalat.com.ua
Інгредієнти:
- 300 грамів вареного буряка
- 50 грамів сиру з блакитною пліснявою
- 1 готова качина грудка
- 1 груша зі щільною м'якоттю
- 6 скибочок бекону
- 3 столові ложки олії
- 1 столова ложка меду
- 1 столова ложка діжонської гірчиці
- 1 чайна ложка бальзамічного оцту
- трохи кедрових горіхів
- салат корн
Спосіб приготування
- Готовий буряк нарізати кубиками. Грушу почистити та нарізати м'якоть кубиками.
- Такими ж шматочками нарізати качину грудку без шкіри і сир з цвіллю.
- Листя салату порвати, додати буряк, грушу, качку і сир.
- Невеликі шматочки бекону потрібно обсмажити на сковороді до хрусткої скоринки. На цій сковороді швидко підсушити кедрові горіхи.
- З'єднати всі інгредієнти.
- Для заправки потрібно збити оливкову олію, мед, гірчицю і бальзамічний оцет вінчиком.
Запечена груша з пластівцями
Груша запечена з вівсяними пластівцями / Фото banketof
Інгредієнти:
- 5 великих стиглих груш
- 1 склянка вівсяних пластівців
- 1 склянка коричневого цукру
- Кориця і мускатний горіх за смаком
- 6 столових ложок вершкового масла
- 2 склянки яблучного соку
Спосіб приготування
- Груші розріжте навпіл і видаліть серцевину. Розкладіть їх на формі для запікання.
- Змішайте вівсянку, цукор, спеції та масло. Розкладіть суміш поверх груш.
- Вилийте у форму для запікання половину яблучного соку і поставте груші в духовку на 30 хвилин. Потім долийте ще соку та залиште на 30 хвилин у духовці.
- Подавайте охолодженими.
Бананово-грушевий пиріг
Бананово-грушевий пиріг / Фото blog.metro.ua
Інгредієнти:
- 1 склянка м'якого вершкового масла
- 1,5 склянки цукру
- 4 яйця
- 2 дуже стиглих банани
- 2 – 3 дуже стиглих груші
- 1 чайна ложка ванілі
- 3 склянки борошна
- 2,5 чайних ложки соди
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка кориці
- 1 стакан сметани
- 0,5 склянки фініків без кісточки
Спосіб приготування
- Збийте разом цукор, ваніль, яйця та вершкове масло.
- Додайте до суміші борошно, соду і сіль, та добре перемішайте.
- У блендері подрібніть м'якоть банана і груші, додайте корицю. З'єднайте інгредієнти, додайте сметану і добре перемішайте.
- Додайте до тіста фініки.
- Вилийте тісто в форму.
- Випікайте пиріг протягом години.
Груші з шоколадом та горіхами
Груша з шоколадом і горіхами / Фото dom-desertov
Інгредієнти:
- 4 груші зі щільною м'якоттю
- 50 грамів шоколаду
- 1 столова ложка вершків
- 2 чайні ложки цукру
- ложка подрібнених волоських горіхів
Спосіб приготування
- Почистьте груші та розріжте на половинки.
- Склянку води закип'ятіть з цукром і відваріть груші. Охолодіть.
- Шоколад і вершки потрібно розтопити.
- Уже рідкий шоколад залити в заглиблення груш, посипати горіхами.
- Викласти на деко і запікати в духовці протягом 20 хвилин при 180 градусах.
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