Зараз сезон груш і важко знайти магазин або ринок, де не було б цього фрукту. Через свій склад груші дуже корисні для людського організму. В них містяться: калій, антиоксиданти, фолієва кислота і велика кількість вітамінів. Які страви можна приготувати з груш — читайте в нашому матеріалі.

З цих плодів готують салати, закуски, пироги, варення та десерти, зазначає 24 канал. Читайте також Корисний сніданок: смачні та прості рецепти з авокадо Омлет з грушею

До омлету можна додати дрібку червоного перцю / Фото Irulka78 Інгредієнти: 4 яйця

1 стигла груша

5 столових ложок вершкового масла

2 столових ложки молока

сіль і чорний перець за смаком

1/3 склянки тертого твердого сиру Спосіб приготування Грушу наріжте тонкими скибочками, попередньо очистивши від шкірки і серцевини. На сковороді розтопіть 3 ложки вершкового масла та трохи підсмажте скибочки груші. Збийте яйця, молоко, сіль та перець. Додайте на сковороду залишок вершкового масла. Вилийте на сковороду суміш з яйця та молока, підсмажте. У самому кінці додайте сир і накрийте сковороду кришкою, щоб сир розтопився. Салат з качкою та грушею

Салат з качкою / Фото prosalat.com.ua Інгредієнти: 300 грамів вареного буряка

50 грамів сиру з блакитною пліснявою

1 готова качина грудка

1 груша зі щільною м'якоттю

6 скибочок бекону

3 столові ложки олії

1 столова ложка меду

1 столова ложка діжонської гірчиці

1 чайна ложка бальзамічного оцту

трохи кедрових горіхів

салат корн Спосіб приготування Готовий буряк нарізати кубиками. Грушу почистити та нарізати м'якоть кубиками. Такими ж шматочками нарізати качину грудку без шкіри і сир з цвіллю. Листя салату порвати, додати буряк, грушу, качку і сир. Невеликі шматочки бекону потрібно обсмажити на сковороді до хрусткої скоринки. На цій сковороді швидко підсушити кедрові горіхи. З'єднати всі інгредієнти. Для заправки потрібно збити оливкову олію, мед, гірчицю і бальзамічний оцет вінчиком. Запечена груша з пластівцями

Груша запечена з вівсяними пластівцями / Фото banketof Інгредієнти: 5 великих стиглих груш

1 склянка вівсяних пластівців

1 склянка коричневого цукру

Кориця і мускатний горіх за смаком

6 столових ложок вершкового масла

2 склянки яблучного соку Спосіб приготування Груші розріжте навпіл і видаліть серцевину. Розкладіть їх на формі для запікання. Змішайте вівсянку, цукор, спеції та масло. Розкладіть суміш поверх груш. Вилийте у форму для запікання половину яблучного соку і поставте груші в духовку на 30 хвилин. Потім долийте ще соку та залиште на 30 хвилин у духовці. Подавайте охолодженими. Бананово-грушевий пиріг

Бананово-грушевий пиріг / Фото blog.metro.ua Інгредієнти: 1 склянка м'якого вершкового масла

1,5 склянки цукру

4 яйця

2 дуже стиглих банани

2 – 3 дуже стиглих груші

1 чайна ложка ванілі

3 склянки борошна

2,5 чайних ложки соди

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка кориці

1 стакан сметани

0,5 склянки фініків без кісточки Спосіб приготування Збийте разом цукор, ваніль, яйця та вершкове масло. Додайте до суміші борошно, соду і сіль, та добре перемішайте. У блендері подрібніть м'якоть банана і груші, додайте корицю. З'єднайте інгредієнти, додайте сметану і добре перемішайте. Додайте до тіста фініки. Вилийте тісто в форму. Випікайте пиріг протягом години. Груші з шоколадом та горіхами

Груша з шоколадом і горіхами / Фото dom-desertov Інгредієнти: 4 груші зі щільною м'якоттю

50 грамів шоколаду

1 столова ложка вершків

2 чайні ложки цукру

ложка подрібнених волоських горіхів Спосіб приготування Почистьте груші та розріжте на половинки. Склянку води закип'ятіть з цукром і відваріть груші. Охолодіть. Шоколад і вершки потрібно розтопити. Уже рідкий шоколад залити в заглиблення груш, посипати горіхами. Викласти на деко і запікати в духовці протягом 20 хвилин при 180 градусах.