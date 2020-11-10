Сейчас сезон груш, и трудно найти магазин или рынок, где не было бы этого фрукта. Из-за своего состава груши очень полезны для человеческого организма. В них содержатся: калий, антиоксиданты, фолиевая кислота и большое количество витаминов. Какие блюда можно приготовить из груш — читайте в нашем материале.

Из этих плодов готовят салаты, закуски, пироги, варенье и десерты, отмечает 24 канал. Читайте также Полезный завтрак: вкусные и простые рецепты с авокадо Омлет с грушей

В омлет можно добавить щепотку красного перца / Фото Irulka78 Ингредиенты: 4 яйца

1 спелая груша

5 столовых ложек сливочного масла

2 столовых ложки молока

соль и черный перец по вкусу

1/3 стакана тертого твердого сыра Способ приготовления Грушу нарежьте тонкими ломтиками, предварительно очистив от кожуры и сердцевины. На сковороде растопите 3 ложки сливочного масла и немного поджарьте ломтики груши. Взбейте яйца, молоко, соль и перец. Добавьте на сковороду остаток сливочного масла. Вылейте на сковороду смесь из яйца и молока, поджарьте. В самом конце добавьте сыр и накройте сковороду крышкой, чтобы сыр растопился. Салат с уткой и грушей

Салат с уткой / Фото prosalat.com.ua Ингредиенты: 300 граммов вареной свеклы

50 граммов сыра с голубой плесенью

1 готовая утиная грудка

1 груша с плотной мякотью

6 ломтиков бекона

3 столовые ложки масла

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка дижонской горчицы

1 чайная ложка бальзамического уксуса

немного кедровых орехов

салат корн Способ приготовления Готовую свеклу нарезать кубиками. Грушу почистить и нарезать мякоть кубиками. Такими же кусочками нарезать утиную грудку без кожи и сыр с плесенью. Листья салата порвать, добавить свеклу, грушу, утку и сыр. Небольшие кусочки бекона нужно обжарить на сковороде до хрустящей корочки. На этой сковороде быстро подсушить кедровые орехи. Соединить все ингредиенты. Для заправки нужно взбить оливковое масло, мед, горчицу и бальзамический уксус венчиком. Запеченная груша с хлопьями

Груша, запеченная с овсяными хлопьями / Фото banketof Ингредиенты: 5 больших спелых груш

1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан коричневого сахара

корица и мускатный орех по вкусу

6 столовых ложек сливочного масла

2 стакана яблочного сока Способ приготовления Груши разрежьте пополам и удалите сердцевину. Разложите их на форме для запекания. Смешайте овсянку, сахар, специи и масло. Разложите смесь поверх груш. Вылейте в форму для запекания половину яблочного сока и поставьте груши в духовку на 30 минут. Затем долейте еще сока и оставьте на 30 минут в духовке. Подавайте охлажденными. Бананово-грушевый пирог

Бананово-грушевый пирог / Фото blog.metro.ua Ингредиенты: 1 стакан мягкого сливочного масла

1,5 стакана сахара

4 яйца

2 очень спелых банана

2 – 3 очень спелых груши

1 чайная ложка ванили

3 стакана муки

2,5 чайных ложки соды

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка корицы

1 стакан сметаны

0,5 стакана фиников без косточки Способ приготовления Взбейте вместе сахар, ваниль, яйца и сливочное масло. Добавьте в смесь муку, соду и соль и хорошо перемешайте. В блендере измельчите мякоть банана и груши, добавьте корицу. Соедините ингредиенты, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Добавьте в тесто финики. Вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в течение часа. Груши с шоколадом и орехами

Груша с шоколадом и орехами / Фото dom-desertov Ингредиенты: 4 груши с плотной мякотью

50 граммов шоколада

1 столовая ложка сливок

2 чайные ложки сахара

ложка измельченных грецких орехов Способ приготовления Почистите груши и разрежьте на половинки. Стакан воды вскипятите с сахаром и отварите груши. Охладите. Шоколад и сливки нужно растопить. Уже жидкий шоколад залить в углубления груш, посыпать орехами. Выложить на противень и запекать в духовке в течение 20 минут при 180 градусах.