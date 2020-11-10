Что можно приготовить из груши: лучшие рецепты
Сейчас сезон груш, и трудно найти магазин или рынок, где не было бы этого фрукта. Из-за своего состава груши очень полезны для человеческого организма. В них содержатся: калий, антиоксиданты, фолиевая кислота и большое количество витаминов. Какие блюда можно приготовить из груш — читайте в нашем материале.
Из этих плодов готовят салаты, закуски, пироги, варенье и десерты, отмечает 24 канал.
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Омлет с грушей
В омлет можно добавить щепотку красного перца / Фото Irulka78
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 спелая груша
- 5 столовых ложек сливочного масла
- 2 столовых ложки молока
- соль и черный перец по вкусу
- 1/3 стакана тертого твердого сыра
Способ приготовления
- Грушу нарежьте тонкими ломтиками, предварительно очистив от кожуры и сердцевины.
- На сковороде растопите 3 ложки сливочного масла и немного поджарьте ломтики груши.
- Взбейте яйца, молоко, соль и перец. Добавьте на сковороду остаток сливочного масла.
- Вылейте на сковороду смесь из яйца и молока, поджарьте.
- В самом конце добавьте сыр и накройте сковороду крышкой, чтобы сыр растопился.
Салат с уткой и грушей
Салат с уткой / Фото prosalat.com.ua
Ингредиенты:
- 300 граммов вареной свеклы
- 50 граммов сыра с голубой плесенью
- 1 готовая утиная грудка
- 1 груша с плотной мякотью
- 6 ломтиков бекона
- 3 столовые ложки масла
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка дижонской горчицы
- 1 чайная ложка бальзамического уксуса
- немного кедровых орехов
- салат корн
Способ приготовления
- Готовую свеклу нарезать кубиками. Грушу почистить и нарезать мякоть кубиками.
- Такими же кусочками нарезать утиную грудку без кожи и сыр с плесенью.
- Листья салата порвать, добавить свеклу, грушу, утку и сыр.
- Небольшие кусочки бекона нужно обжарить на сковороде до хрустящей корочки. На этой сковороде быстро подсушить кедровые орехи.
- Соединить все ингредиенты.
- Для заправки нужно взбить оливковое масло, мед, горчицу и бальзамический уксус венчиком.
Запеченная груша с хлопьями
Груша, запеченная с овсяными хлопьями / Фото banketof
Ингредиенты:
- 5 больших спелых груш
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 стакан коричневого сахара
- корица и мускатный орех по вкусу
- 6 столовых ложек сливочного масла
- 2 стакана яблочного сока
Способ приготовления
- Груши разрежьте пополам и удалите сердцевину. Разложите их на форме для запекания.
- Смешайте овсянку, сахар, специи и масло. Разложите смесь поверх груш.
- Вылейте в форму для запекания половину яблочного сока и поставьте груши в духовку на 30 минут. Затем долейте еще сока и оставьте на 30 минут в духовке.
- Подавайте охлажденными.
Бананово-грушевый пирог
Бананово-грушевый пирог / Фото blog.metro.ua
Ингредиенты:
- 1 стакан мягкого сливочного масла
- 1,5 стакана сахара
- 4 яйца
- 2 очень спелых банана
- 2 – 3 очень спелых груши
- 1 чайная ложка ванили
- 3 стакана муки
- 2,5 чайных ложки соды
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка корицы
- 1 стакан сметаны
- 0,5 стакана фиников без косточки
Способ приготовления
- Взбейте вместе сахар, ваниль, яйца и сливочное масло.
- Добавьте в смесь муку, соду и соль и хорошо перемешайте.
- В блендере измельчите мякоть банана и груши, добавьте корицу. Соедините ингредиенты, добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Добавьте в тесто финики.
- Вылейте тесто в форму.
- Выпекайте пирог в течение часа.
Груши с шоколадом и орехами
Груша с шоколадом и орехами / Фото dom-desertov
Ингредиенты:
- 4 груши с плотной мякотью
- 50 граммов шоколада
- 1 столовая ложка сливок
- 2 чайные ложки сахара
- ложка измельченных грецких орехов
Способ приготовления
- Почистите груши и разрежьте на половинки.
- Стакан воды вскипятите с сахаром и отварите груши. Охладите.
- Шоколад и сливки нужно растопить.
- Уже жидкий шоколад залить в углубления груш, посыпать орехами.
- Выложить на противень и запекать в духовке в течение 20 минут при 180 градусах.
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