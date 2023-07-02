Запам'ятайте, що посадити біля малини: урожай буде неймовірним

Малина є достатньо примхливою ягодою, якій важливий хороші добрива, регулярний полив, обрізка. У цьому списку є насадження, які ростуть по сусідству біля малини.

Рослини, які посаджені один біля одного можуть впливати по-різному. Хтось комусь шкодить, а хтось – навіть й дуже корисний. Тож важливо дізнатися, що посадити біля малини для гарного врожаю.

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Вдалі сусіди для малини

Яблуня – прекрасне дерево, яке ідеально підходить для малини. Вона допомагає позбутися хвороб та шкідників у цієї ягоди. Але садити варто так, щоб дерево яблуні не затіняло кущі малини. Тому його треба садити на відстані 4 – 5 метрів, а менші – на 2 метри.



Яблуня / Фото Ukr.media

Чорна смородина – ще один вдалий сусід для малини. Вона виділяє спеціальні речовини, які захищають малину від грибків та зміцнюють її здоров'я. Смородину треба саджати на відстань 1,5 – 2 метри від малини. Тоді вони не будуть заважати одна одній, а ви зможете безперешкодно доглядати за насадженнями.



Чорна смородина / Фото "Зелена садиба"

Ожина – дуже схожа ягода на малину, тільки вона чорного кольору та відрізняється смаком. Дуже добре їх посадити разом, бо за ними треба здійснювати майже однаковий догляд.



Ожина / Фото Seeds

Бузина червона або гроновидна, яка росте кущами або низькими деревами. У їхньому складі є такі компоненти, які позитивно позначаються на розвитку малини. А також на бузину злітається багато бджіл-запилювачів. Тож це збільшує урожай малини в рази.



Бузина червона / Фото "Фермер"

Пряні трави – будуть тільки на благо рожевій ягоді. Це може бути базилік, майоран, петрушка. Вони захищатимуть малину від стеблової мухи й малинового жука.



Майоран / Фото "Рослиновід"