Запам'ятайте, що посадити біля малини: урожай буде неймовірним
Джерело:Megasad.net
Малина є достатньо примхливою ягодою, якій важливий хороші добрива, регулярний полив, обрізка. У цьому списку є насадження, які ростуть по сусідству біля малини.
Рослини, які посаджені один біля одного можуть впливати по-різному. Хтось комусь шкодить, а хтось – навіть й дуже корисний. Тож важливо дізнатися, що посадити біля малини для гарного врожаю.
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Вдалі сусіди для малини
Яблуня – прекрасне дерево, яке ідеально підходить для малини. Вона допомагає позбутися хвороб та шкідників у цієї ягоди. Але садити варто так, щоб дерево яблуні не затіняло кущі малини. Тому його треба садити на відстані 4 – 5 метрів, а менші – на 2 метри.
Чорна смородина – ще один вдалий сусід для малини. Вона виділяє спеціальні речовини, які захищають малину від грибків та зміцнюють її здоров'я. Смородину треба саджати на відстань 1,5 – 2 метри від малини. Тоді вони не будуть заважати одна одній, а ви зможете безперешкодно доглядати за насадженнями.
Чорна смородина / Фото "Зелена садиба"
Ожина – дуже схожа ягода на малину, тільки вона чорного кольору та відрізняється смаком. Дуже добре їх посадити разом, бо за ними треба здійснювати майже однаковий догляд.
Бузина червона або гроновидна, яка росте кущами або низькими деревами. У їхньому складі є такі компоненти, які позитивно позначаються на розвитку малини. А також на бузину злітається багато бджіл-запилювачів. Тож це збільшує урожай малини в рази.
Бузина червона / Фото "Фермер"
Пряні трави – будуть тільки на благо рожевій ягоді. Це може бути базилік, майоран, петрушка. Вони захищатимуть малину від стеблової мухи й малинового жука.