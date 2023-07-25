Не поспішайте викидати кульбаби: можна використати на городі
Кульбабу можна зустріти чи не на кожному кроці. Вона швидко розростається та покриває великі території.
Кульбаба є дуже корисною, бо містить залізо, фосфор, кальцій. З нею можна приготувати добриво для рослин та боротися зі шкідниками. Тож не поспішайте викидати їх після того, як зірвали з ділянки. Як використовувати кульбаби на городі – знає 24 Канал.
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Від шкідників
Кульбаби містять ефірні олії та інші речовини, які допомагають позбутися всіх видів попелиць. Завдяки обробці розчином кульбаби, загалом шкідників стає значно менше.
Для приготування настою беруть 300 грамів порізаного листя кульбаби на відро теплої води. Закривають кришкою. Температура в місці зберігання має бути +15-25. Перелийте суміш в розпилювач та використовуйте його на рослини з обох сторін.
Склянка кульбабової настоянки / Фото "Тутка"
Скільки разів обробляти залежить від того, наскільки атаковані шкідниками. Переважно обробку проводять в 3-4 дні в суху погоду. Після того, як випали опади, треба знову провести цю процедуру. Суміш не можна зберігати, тож все треба використати за один раз.
Як добриво
- Знайдіть велику місткість з кришкою та на половину заповніть її кульбабами.
- Треба майже повністю залити посудину теплою водою.
- Розбовтайте та накрийте кришкою так, щоб була маленька щілинка для проходження повітря. Треба поставити у тінь, аби не потрапляло сонце.
- Підгодівлю треба проводити раз в тиждень. Добриво кожні 2 дні перемішують. За кілька діб воно почне смердіти, це означає, що почалось бродіння.
- Проціджуємо та розводимо водою у пропорції 1:10. Кульбабову настоянку використовують під корінь.