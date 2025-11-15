Вважалося, що вони не знаходили спокою і сім років літали, благаючи собі ім'я та хрест. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на подкаст "Пороблено".

Що колись робили, якщо дитина помирала нехрещеною?

У народі вірили, що душі потерчат сім років літають, видаючи зойки, схожі на жаб'яче кумкання, і благають: "Хрест! Хрест!". Вважалося, що чи мати, чи батько могли почути цей зойк десь у повітрі. Ба більше, як зауважує проєкт СловОпис, потерчата приносили злидні й негаразди в дім.

За словами етнологині Олени Боряк, людина, яка почула благання потерчука, мусила здійснити обряд, щоб дати душі малюка вічний спокій. Для цього треба було зірвати з себе будь-яку річ, наприклад, хустку чи фартушок, та кинути її в повітря як крижмо для хрещення.

Згодом зазвичай називали ім'я: для дівчинки – Єва або Марія, а для хлопчика – Адам або Іван. Лише після цього душа дитини, за повір'ям, знаходила спокій.

