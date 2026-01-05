Як і на перший Святвечір, 5 та 6 січня в українських домівках знову лунають віншування – теплі та зворушливі, інколи й жартівливі побажання здоров'я, миру та достатку. Віншування – це давня традиція, що передається з покоління в покоління, наповнена народною мудрістю та вірою. До Щедрого вечора й Водохреща 24 Канал зібрав вірші, якими варто привітати своїх близьких та рідних.

Дивіться також Народна забава чи Божа благодать: що означає купання на Водохреще 2026

Віншування на Щедрий вечір 2026

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте,

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї порозуміння!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!



Щедрий вечір / Колаж LifeStyle 24

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Де горобчики щебетали,

Там три хлопчики щедрували.

Один носить, другий просить,

Третьому дайте, не забаряйте.

Коротенький кожушок –

Винось, бабо, пиріжок!

Не винесеш пирога,

Візьму вола за рога,

Виведу на поріг,

Одрубаю правий ріг.

Винесіть ковбасу й мірочку вівса –

От вам і щедрівка вся.

***

Там на річці, на Йордані

Тиха вода стояла.

Там Пречиста Діва Мати

Ісуса Купала

Купала, купала,

В пелену повила.

Прийшли три царі,

Принесли три дари:

Перший миром мировав,

Другий свічкою освічав,

А третій Ісусом назвав.

Просимо дари для Божої хвали.