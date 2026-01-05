Як і на перший Святвечір, 5 та 6 січня в українських домівках знову лунають віншування – теплі та зворушливі, інколи й жартівливі побажання здоров'я, миру та достатку. Віншування – це давня традиція, що передається з покоління в покоління, наповнена народною мудрістю та вірою. До Щедрого вечора й Водохреща 24 Канал зібрав вірші, якими варто привітати своїх близьких та рідних.
Віншування на Щедрий вечір 2026
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте,
Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім'ї порозуміння!
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону – ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Де горобчики щебетали,
Там три хлопчики щедрували.
Один носить, другий просить,
Третьому дайте, не забаряйте.
Коротенький кожушок –
Винось, бабо, пиріжок!
Не винесеш пирога,
Візьму вола за рога,
Виведу на поріг,
Одрубаю правий ріг.
Винесіть ковбасу й мірочку вівса –
От вам і щедрівка вся.
***
Там на річці, на Йордані
Тиха вода стояла.
Там Пречиста Діва Мати
Ісуса Купала
Купала, купала,
В пелену повила.
Прийшли три царі,
Принесли три дари:
Перший миром мировав,
Другий свічкою освічав,
А третій Ісусом назвав.
Просимо дари для Божої хвали.