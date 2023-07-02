Не забудьте про догляд за квітником у ці дні: ефект не змусить чекати

У липні починається сезон масового цвітіння різних квітів. Звичайно, що важливо слідкувати за рослинами, щоб вони добре розвивались

Не забувайте вчасно видаляти квіти, що зів'яли. Адже на їхньому місці можуть вирости нові, які будуть радувати своїм красивим зовнішнім виглядом. Ми підкажемо, що ще варто зробити у квітнику в липні 2023 року.

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Що треба робити у квітнику в липні

Догляд за хризантемами – те, без чого неможливо уявити роботу у квітнику у липні. Він включає щедре поливання та, за потреби, внесення органічних або комплексних мінеральних добрив. Слід використовувати спеціальні добрива для квітучих рослин.

Для популярних дрібноквіткових сортів хризантем бажано в середині липня провести останнє прищеплення верхівок пагонів. Це сприятиме утворенню бутонів на нових пагонах до осені й забезпечить більше цвітіння.

верхівок пагонів. Це сприятиме утворенню бутонів на нових пагонах до осені й забезпечить більше цвітіння. Оптимальні дні для догляду за хризантемами – 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 липня.



Хризантеми / Фото Etnosoft

Фіксація високорослих квітів – обов'язкова процедура в липні на клумбах. Їх потрібно підв’язати до опор або міцно зафіксувати іншим методом. Оскільки дощ і вітер можуть псувати квітник. Найкращі дати для фіксації квітів – 11, 13, 15, 18, 19, 20 липня.



Підв'язування квітів / Фото "Укрбіо"

Підгодівля гладіолусів потрібна у момент, коли вони формують бутони. Розведіть коров'ячий гній у пропорції 1:10. Також можна додати 1 ложку суперфосфату на відро води. Підійдуть і звичайні мінеральні добрива з магазину. Удобрюємо гладіолуси 6, 8, 13, 19, 24 липня.



Гладіолуси / Фото Ukr.media

Боротьба зі шкідниками – просто необхідна влітку у квітнику. Стежте за якістю листя та стебла рослин. Такі шкідники, як попелиці, павутинний кліщ, борошниста роса часто навідуються в липні та їх треба позбуватись. Оптимально боротись зі шкідниками 13, 14, 15, 19, 24, 27 липня.



Борошниста роса / Фото Agro.basf.ua

Не забувайте про вчасний полив. Якщо вирощуєте на відкритому місці, наприклад, великолисту гортензію, тоді їм треба створювати додаткову тінь та рясно давати пити. Поливаємо ніжні квіти 3, 7, 8, 11, 18, 22 липня.



Полив квітів / Фото "Агромаркет" Полив квітів / Фото "Агромаркет"



Найприємніша частина у вирощуванні рослин – це збір квітів. Особливо, коли йдеться про лаванду, шавлію та календулу. Вони мають гарний вигляд та багато корисних властивостей. Збираємо ароматні квіти 12, 14, 15, 19, 22, 25, 27 липня.