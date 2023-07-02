Не забывайте вовремя удалять увядшие цветы. Ведь на их месте могут вырасти новые, которые будут радовать своим красивым внешним видом. Мы подскажем, что еще следует сделать в цветнике в июле 2023 года.

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Что нужно делать в цветнике в июле

Уход за хризантемами – то, без чего невозможно представить работу в цветнике в июле. Он включает щедрую поливку и, при необходимости, внесение органических или комплексных минеральных удобрений. Следует использовать специальные удобрения для цветущих растений.

Для популярных мелкоцветковых сортов хризантемы желательно в середине июля провести последнее прививание верхушек побегов. Это будет способствовать образованию бутонов на новых побегах к осени и обеспечит большее цветение.

верхушек побегов. Это будет способствовать образованию бутонов на новых побегах к осени и обеспечит большее цветение. Оптимальные дни по уходу за хризантемами – 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 июля.



Хризантемы / Фото Etnosoft

Фиксация высокорослых цветов – обязательная процедура в июле на клумбах. Их нужно подвязать к опорам или крепко зафиксировать другим способом. Поскольку дождь и ветер могут портить цветник. Лучшие даты для фиксации цветов – 11, 13, 15, 18, 19, 20 июля.



Подвязывание цветов / Фото "Укрбио"

Подкормка гладиолусов нужна в момент, когда они формируют бутоны. Разведите коровий навоз в пропорции 1:10. Также можно добавить 1 ложку суперфосфата на ведро воды. Подойдут и обычные минеральные удобрения из магазина. Удобряем гладиолусы 6, 8, 13, 19, 24 июля.



Гладиолусы / Фото Ukr.media

Борьба с вредителями – просто необходима летом в цветнике. Следите за качеством листьев и стеблей растений. Такие вредители, как тли, паутинный клещ, мучнистая роса часто наведываются в июле и их нужно избавляться. Оптимально бороться с вредителями 13, 14, 15, 19, 24, 27 июля.



Мучнистая роса / Фото Agro.basf.ua

Не забывайте о своевременный полив. Если выращиваете на открытом месте, например, крупную гортензию, тогда им нужно создавать дополнительную тень и обильно давать пить. Полеем нежные цветы 3, 7, 8, 11, 18, 22 июля.



Полив цветов / Фото "Агромаркет"



Самая приятная часть в выращивании растений – это сбор цветов. Особенно, когда речь идет о лаванде, шалфее и календуле. Они имеют хороший вид и много полезных свойств. Собираем ароматные цветы 12, 14, 15, 19, 22, 25, 27 июля.



Сбор лаванды / Фото Sad-ogorod.in.ua