Садовые работы занимают много времени и сил. И, конечно, не хочется, чтобы это было зря. Поэтому воспользуйтесь посевным календарем на июль 2023 и все получится.

Мы писали раньше Посевный календарь на июль: что и когда стоит сажать на огороде

Когда проводить садовые работы в июле 2023 года

Пересадка и пикирование растений – 21, 22, 23 июля.

Пропалка и прореживание – 3, 4, 31 июля.

Внесение минеральных удобрений – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 июля.



Внесение удобрений / Фото AgroPortal.ua

Обрезка – 1, 2, 18, 20, 30 июля.

Борьба с болезнями и вредителями – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 июля.

Прививка деревьев и кустарников – 20 июля.

Сбор урожая – 11, 12, 13, 18 июля.

Лучшие даты для конкретных процедур

4-6 июля – благоприятные дни для обрезки отцветших цветов. Лучше ничего не поливать и не вносить удобрения.

9-10 июля – советуют пересаживать цветы с горшков на клумбу. Можете обрезать сухие ветки деревьев, косить газон, подстригать живую изгородь. Разрешен сбор ягод для консервации.

11-13 июля – в саду следует обрезать деревья и избавляться от пустых гроздей винограда. Не следует рыхлить землю.



Обрезка деревьев / Фото "Стаффаж"

14-15 июля – рекомендуется белить деревья в саду и возделывать их от вредителей. Не поливайте и не пересаживайте растения в этот день.

19-20 июля – можно собирать крыжовник, малину и смородину. Удобрения в эти даты лучше не вносить.

23-25 июля – хорошие дни для полива до подкормки растений. Вы можете собирать ягоды, фрукты и ранние овощи, обрезать кроны, вырезать сухие ветки. Не стоит прививать растения.

28-29 июля – собирайте ягоды для заморозки и консервации. Благоприятные дни закручивать соки и варенье. Проводите мероприятия по борьбе с болезнями, вредителями, сорняками.