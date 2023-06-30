Садові роботи займають багато часу та сил. І звісно, не хочеться, щоб це було даремно. Тому скористайтесь посівним календарем на липень 2023 року та все вийде.

Ми писали раніше Посівний календар на липень: що та коли варто садити на городі

Коли проводити садові роботи в липні 2023 року

Пересадка та пікірування рослин – 21, 22, 23 липня.

Прополювання та проріджування – 3, 4, 31 липня.

Внесення мінеральних добрив – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 липня.



Внесення добрив / Фото AgroPortal.ua

Обрізка – 1, 2, 18, 20, 30 липня.

Боротьба з хворобами та шкідниками – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 липня.

Прищеплювання дерев та чагарників – 20 липня.

Збір урожаю – 11, 12, 13, 18 липня.

Найкращі дати для конкретних процедур

4-6 липня – сприятливі дні для обрізання квітів, що відцвіли. Краще нічого не поливати та не вносити добрива.

9-10 липня – радять пересаджувати квіти з горщиків на клумбу. Можете обрізати сухі гілки дерев, косити газон, підстригати живопліт. Дозволений збір ягід для консервації.

11-13 липня – у саду варто обрізати дерева та позбуватись пустих грон винограду. Не слід розпушувати землю.



Обрізка дерев / Фото "Стаффаж"

14-15 липня – рекомендується білити дерева в саду та обробляти їх від шкідників. Не поливайте та не пересаджуйте рослини в цей день.

19-20 липня – можна збирати аґрус, малину та смородину. Удобрення в ці дати краще не вносити.

23-25 липня – хороші дні для поливу до підживлення рослин. Можете збирати ягоди, фрукти та ранні овочі, обрізати крони, вирізати сухі гілки. Не варто прищеплювати рослини.

28-29 липня – збирайте ягоди для заморозки та консервації. Сприятливі дні, щоб закручувати соки та варення. Проводьте заходи для боротьби з хворобами, шкідниками, бур'янами.