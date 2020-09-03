Український вокаліст та лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець нещодавно випустив потужний хіт "Героям", який записав для українських військових та протестуючих людей в Білорусі. Для 24 каналу співак розповів про залаштунки створення хіта і які прогнози він ставить щодо розвитку подій у сусідній державі.

Пісня "Героям" була випущена 18 серпня 2020 року за участю таких гуртів, як БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, СКАЙ і Kozak System, а також виконавця Артура Данієляна. Станом на 3 вересня, відеокліп на пісню в ютубі переглянуло більше мільйона разів, а слухачі досі залишають захопливі коментарі під роликом.

Нагадаємо БЕZ ОБМЕЖЕНЬ & KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян записали пісню на підтримку білорусів

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям: дивіться відео онлайн

У програмі "Ранок" на 24 каналі, автор пісні Сергій Танчинець поділився, що пісня, насправді, була написана ще пів року тому, і першочергово вона була створена для українських військових. Але після стрімкого розвитку подій у Білорусі, друг Сергія – Сергій Смичко порадив йому випустити цю пісню зараз і присвятити її також "вільним людям у Білорусі".

Пісня була написана пів року тому мною і писалась вона про українських військових здебільшого, і про сильних духом, вільних людей, які, починаючи з Революції гідності і по сьогодніщній день, забезпечують нам державність. Тому що політики-політиками, а війни виграють солдати і боротьбу ведуть сильні духом, самовіддані люди – хлопці і дівчата. І пісня ця була написана саме для них, але у сусідній державі почались подібні процеси до того, як ми переживали у 2013-2014 роках. Люди вийшли за зміну вектору, можливо, або за зміну керівника держави, хоча б, тому що він там (Олександр Лукашенко, – LifeStyle 24), відверто кажучи, засидівся,

– пояснив своє рішення випустити пісню зараз Танчинець.

Після того, як гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вирішив опублікувати пісню, музиканти вважали логічним змінити текст. Тому вони зв'язались ыз Лявоном Вольським – "відомим білоруським музикантом, поборцем вільної Білорусі, червоно-білого прапору і білоруської мови". За словами Сергія, він люб'язно погодився перекласти частину українського тексту, а саме – другий куплет і приспів білоруською мовою.

"Нам надзвичайно сподобався переклад, він асболютно чітко передає змісту українського тексту. Сенс – ідеально переданий трішки іншими словами", – зізнався Сергій Танчинець. Він продовжив, що лише за 4 дні було пророблено усю роботу над кліпом. Команда гурту подзвонила до українських музикантів – Іванові Линьо (соліст гурту KOZAK SYSTEM), Олегові Собчаку (солісту гурту "Скай"), Артуру Данієляну – з пропозицією співпраці, на що ті погодились. Після цього вони обдзвонили українських лідерів думок, щоб ті у відео теж підтримали українців та білорусів, а вже наступного дня усі приступили до зйомок кліпу, який тривав 6 годин і був швидко зрежисерований Артемом Григоряном. На наступний день весь кліп було змонтовано і презентовано українцям.

Що Сергій Танчинець думає про протести в Білорусі?

Щодо подій у Білорусі, то Сергій Танчинець переконаний, що боротьбу у країні не зупинити, хоча співак не хоче, щоб там помирали люди. Але він розуміє, що без пролитої крові на Майдані, в Україні не було би змін.

Молодь і не тільки молодь Білорусі хочуть чесних виборів, а вибори були, нам всім зрозуміло, сфальсифіковані. Люди вийшли за право обирати, за вільну Білорусь, а їх побили, закатували і забрали в автозаки, кинули за ґрати і там добивали всю ніч або декілька днів. Це природьно у всіх нормальних людей торкає і стосується…

– зазначив Танчинець.

"Мені дуже хочеться, щоб все відбулось. Але дуже не хочеться, щоб помирали люди. З одного боку ми розуміємо, що без стрімкої атаки і стрімких подій, які відбувались на Майдані, результату такого могло і не бути. Але через це ми втратили Небесну сотню. З одного боку хочеться, щоб це швидко реалізувалось і щоб вони рухались тим напрямком, яким хочуть, а з іншого – не хочеться, щоб помирали люди. Я сподіваюсь, що люди досягнуть результатів мирним способом і без пролитої крові змінять ситуацію в своїй країні", – підсумував лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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