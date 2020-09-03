Що думає про події в Білорусі лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та для кого спершу була написана пісня "Героям"
Український вокаліст та лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець нещодавно випустив потужний хіт "Героям", який записав для українських військових та протестуючих людей в Білорусі. Для 24 каналу співак розповів про залаштунки створення хіта і які прогнози він ставить щодо розвитку подій у сусідній державі.
Пісня "Героям" була випущена 18 серпня 2020 року за участю таких гуртів, як БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, СКАЙ і Kozak System, а також виконавця Артура Данієляна. Станом на 3 вересня, відеокліп на пісню в ютубі переглянуло більше мільйона разів, а слухачі досі залишають захопливі коментарі під роликом.
Нагадаємо БЕZ ОБМЕЖЕНЬ & KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян записали пісню на підтримку білорусів
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям: дивіться відео онлайн
У програмі "Ранок" на 24 каналі, автор пісні Сергій Танчинець поділився, що пісня, насправді, була написана ще пів року тому, і першочергово вона була створена для українських військових. Але після стрімкого розвитку подій у Білорусі, друг Сергія – Сергій Смичко порадив йому випустити цю пісню зараз і присвятити її також "вільним людям у Білорусі".
Пісня була написана пів року тому мною і писалась вона про українських військових здебільшого, і про сильних духом, вільних людей, які, починаючи з Революції гідності і по сьогодніщній день, забезпечують нам державність. Тому що політики-політиками, а війни виграють солдати і боротьбу ведуть сильні духом, самовіддані люди – хлопці і дівчата. І пісня ця була написана саме для них, але у сусідній державі почались подібні процеси до того, як ми переживали у 2013-2014 роках. Люди вийшли за зміну вектору, можливо, або за зміну керівника держави, хоча б, тому що він там (Олександр Лукашенко, – LifeStyle 24), відверто кажучи, засидівся,
– пояснив своє рішення випустити пісню зараз Танчинець.
Після того, як гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вирішив опублікувати пісню, музиканти вважали логічним змінити текст. Тому вони зв'язались ыз Лявоном Вольським – "відомим білоруським музикантом, поборцем вільної Білорусі, червоно-білого прапору і білоруської мови". За словами Сергія, він люб'язно погодився перекласти частину українського тексту, а саме – другий куплет і приспів білоруською мовою.
"Нам надзвичайно сподобався переклад, він асболютно чітко передає змісту українського тексту. Сенс – ідеально переданий трішки іншими словами", – зізнався Сергій Танчинець. Він продовжив, що лише за 4 дні було пророблено усю роботу над кліпом. Команда гурту подзвонила до українських музикантів – Іванові Линьо (соліст гурту KOZAK SYSTEM), Олегові Собчаку (солісту гурту "Скай"), Артуру Данієляну – з пропозицією співпраці, на що ті погодились. Після цього вони обдзвонили українських лідерів думок, щоб ті у відео теж підтримали українців та білорусів, а вже наступного дня усі приступили до зйомок кліпу, який тривав 6 годин і був швидко зрежисерований Артемом Григоряном. На наступний день весь кліп було змонтовано і презентовано українцям.
Що Сергій Танчинець думає про протести в Білорусі?
Щодо подій у Білорусі, то Сергій Танчинець переконаний, що боротьбу у країні не зупинити, хоча співак не хоче, щоб там помирали люди. Але він розуміє, що без пролитої крові на Майдані, в Україні не було би змін.
Молодь і не тільки молодь Білорусі хочуть чесних виборів, а вибори були, нам всім зрозуміло, сфальсифіковані. Люди вийшли за право обирати, за вільну Білорусь, а їх побили, закатували і забрали в автозаки, кинули за ґрати і там добивали всю ніч або декілька днів. Це природьно у всіх нормальних людей торкає і стосується…
– зазначив Танчинець.
"Мені дуже хочеться, щоб все відбулось. Але дуже не хочеться, щоб помирали люди. З одного боку ми розуміємо, що без стрімкої атаки і стрімких подій, які відбувались на Майдані, результату такого могло і не бути. Але через це ми втратили Небесну сотню. З одного боку хочеться, щоб це швидко реалізувалось і щоб вони рухались тим напрямком, яким хочуть, а з іншого – не хочеться, щоб помирали люди. Я сподіваюсь, що люди досягнуть результатів мирним способом і без пролитої крові змінять ситуацію в своїй країні", – підсумував лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
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