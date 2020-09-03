Украинский вокалист и лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец недавно выпустил мощный хит "Героям", который записал для украинских военных и протестующих людей в Беларуси. Для 24 канала певец рассказал о закулисье создания хита и какие прогнозы он ставит относительно развития событий в соседнем государстве.

Песня "Героям" была выпущена 18 августа 2020 года с участием таких групп, как БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, СКАЙ и Kozak System, а также исполнителя Артура Даниеляна. По состоянию на 3 сентября, видеоклип на песню в ютубе просмотрели более миллиона раз, а слушатели до сих пор оставляют весхищенные комментарии под роликом.

Напомним БЕZ ОБМЕЖЕНЬ & KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян записали песню в поддержку белорусов

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян-Героям: смотрите видео онлайн

В программе "Ранок" на 24 канале, автор песни Сергей Танчинец поделился, что песня, на самом деле, была написана еще пол года назад, и в первую очередь она была создана для украинских военных. Но после стремительного развития событий в Беларуси, друг Сергея – Сергей Смычко посоветовал ему выпустить эту песню сейчас и посвятить ее также "свободным людям в Беларуси".

Песня была написана пол года назад мной и писалась она об украинских военных в основном, и о сильных духом, свободных людях, которые, начиная с Революции достоинства и по сегодняшний день, обеспечивают нам государственность. Потому что политики-политиками, а войны выигрывают солдаты и борьбу ведут сильные духом, самоотверженные люди – парни и девушки. И песня эта была написана именно для них, но в соседнем государстве начались подобные процессы тем, какие мы переживали в 2013-2014 годах. Люди вышли за смену вектору, возможно, или за смену руководителя государства, хотя бы, потому что он там (Александр Лукашенко, – LifeStyle 24), откровенно говоря, засиделся,

– объяснил свое решение выпустить песню сейчас Танчинець.

После того, как группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ решила опубликовать песню, музыканты считали логичным изменить текст. Поэтому они связались с Лявоном Вольским – "известным белорусским музыкантом, поборцем свободной Беларуси, красно-белого флага и белорусского языка". По словам Сергея, он любезно согласился перевести часть украинского текста, а именно – второй куплет и припев на белорусский язык.

"Нам очень понравился перевод, он асболютно четко передает содержания украинского текста. Смысл – идеально передан немного другими словами", – признался Сергей Танчинец. Он продолжил, что только через 4 дня была проделана вся работа над клипом. Команда группы позвонила украинским музыкантам – Ивану Линьо (солист группы KOZAK SYSTEM), Олегу Собчаку (солисту группы "Скай"), Артуру Даниеляну – с предложением сотрудничества, на что те согласились. После этого они обзвонили украинских лидеров мнений, чтобы те в видео тоже поддержали украинцев и белорусов, а уже на следующий день все приступили к съемкам клипа, который длился 6 часов и был быстро срежисерован Артемом Григоряном. На следующий день весь клип был смонтирован и презентован украинцам.

Что Сергей Танчинец думает о протестах в Беларуси?

Что касается событий в Беларуси, то Сергей Танчинец убежден, что борьбу в стране не остановить, хотя певец не хочет, чтобы там умирали люди. Но он понимает, что без пролитой крови на Майдане, в Украине не было бы изменений.

Молодежь и не только молодежь Беларуси хотят честных выборов, а выборы были, нам всем понятно, сфальсифицированы. Люди вышли за право выбирать, за свободную Беларусь, а их избили, убили и забрали в автозаки, бросили за решетку и там добивали всю ночь или несколько дней. Это естественно у всех нормальных людей трогает и касается…

– отметил Танчинец.

"Мне очень хочется, чтобы все произошло. Но очень не хочется, чтобы умирали люди. С одной стороны мы понимаем, что без стремительной атаки и стремительных событий, которые происходили на Майдане, результата такого могло и не быть. Но из-за этого мы потеряли Небесную сотню. С одной стороны хочется, чтобы это быстро реализовалось и чтобы они двигались тем направлением, которым хотят, а с другой – не хочется, чтобы умирали люди. Я надеюсь, что люди достигнут результатов мирным способом и без пролитой крови изменят ситуацию в своей стране", – подытожил лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Смотрите шоу "Ранок" на 24 канале с Сергеем Танчинцем: видео