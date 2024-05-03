Великодні традиції, про які ви не знали: що станеться, якщо з'їсти 12 пасок

Традиційно напередодні Воскресіння Господнього заведено випікати паски – хліб, який є головним символом свята. Його кладуть у великодній кошик та освячують на службі.

З випіканням пасок є багато традицій та прикмет, до яких дослухалися наші предки упродовж багатьох років, пише LifeStyle 24. Наприклад, великодній хліб заведено випікати у Великий четвер.

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Цікаві прикмети про паски

Найстаровинніші великодні традиції стосуються випікання пасок. Зазвичай цією справою займалися жінки, тоді як чоловіки готували м'ясні страви.

Поки паска печеться, господиня не може сісти – бо тоді тісто не виросте. У домі мала перебувати тільки та людина, яка займалась випічкою. Якщо хліб вийшов вдалим, це хороший знак для сім'ї – наступний рік буде вдалим.

Тріснута паска – це погана прикмета. Предки вірили, що в такому разі упродовж року якийсь член родини може занедужати. Порожня паска також свідчила про неприємності.

Незаміжні дівчата, які хотіли знайти свого чоловіка та вийти заміж, мали скуштувати 12 пасок від 12 різних господинь на Великдень. Вважалося, що тоді дівчатам вдасться створити сім'ю до наступного Великодня.



Випікання пасок / Фото Pexels

Дбайливе ставлення до паски залишалося навіть після свята. Якщо хліб засох чи впав на підлогу – його викидати не можна. Тоді господарі давали випічку худобі або використовували як сухарі.