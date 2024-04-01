Страх закоханої пари: чи правда, що загублена вінчальна обручка віщує розлучення

Обручка – особливий символ подружнього життя. Тому її зазвичай бережуть як зіницю ока. Однак іноді трапляються неприємні ситуації та колечко губиться. Народні повір'я стверджують, що це поганий знак. Вважається, що спершу закохана пара почне сваритися, а потім розлучиться.

У суспільстві кажуть – якщо хтось з наречених втратить обручку в день весілля, то від шлюбу варто відмовитися. Доля ніби підказує людям не створювати сім'ю. А що думають про це у церкві, знає LifeStyle 24.

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Загублена обручка – поганий знак

Згідно з забобонами, тримати каблучку в надійному місці особливо потрібно жінці. Інакше чоловік зрадить, а згодом піде зі сім'ї. Крім того, він може серйозно захворіти та навіть померти. У Православній церкві України зазначають, що обручки – це символ вічності, зокрема й у коханні. Немає значення, чи прикрашені вони дорогоцінним камінням, з якого металу зроблені, однакові чи різні. Священники також наполягають, аби люди не вірили у народні повір'я, які суперечать християнству.

Якщо загубили обручку – придбайте собі нову і попросіть священника, щоб її благословив. Те саме стосується і випадку, якщо ваш вінчальний перстень став непридатним до вжитку (став замалим або завеликим, зламався тощо). Ви завжди можете замінити його на новий, який потрібно освятити в храмі та носити,

– йдеться на фейсбук-сторінці ПЦУ.

Церква також дозволяє носити обручку на ланцюжку. До того ж її можна передавати у спадок або дарувати. Вінчальний перстень – це не талісман або амулет, а символ щирого кохання та вірності. Чоловік та дружина повинні працювати над своїми стосунками, аби зміцнювати їх, а не довіряти забобонам.