Детальніше про це – отець Олексій розповів у своєму інстаграмі.

Не пропустіть Чи насправді християнам можна вірити гадалкам: що про це кажуть у ПЦУ

Що робити, якщо забули покласти в труну 40 копійок?

Священник ПЦУ Олексій Філюк наголосив, що подібні звичаї є звичайними забобонами та обрядами. Вони не мають нічого спільного з християнським віровченням чи спасінням душі.

За словами отця, жодні копійки не змінять ситуацію для померлого, а віра в те, що за перехід у потойбіччя треба "платити", є хибною.

Священник закликав людей не боятися вигаданих наслідків, адже померлі не повертаються у світ живих через відсутність дрібних грошей у труні. Замість того, щоб фокусуватися на безглуздих ритуалах, він порадив спрямовувати свою енергію та ресурси на допомогу живим. Наприклад, купити дітям смаколики або підтримати українських воїнів, які захищають країну.

До того ж отець Олексій підкреслив, що пам'ять про близьких варто берегти через молитву та добрі вчинки, а не через дотримання язичницьких традицій. Він закликав вірян дбати про тих, хто поруч, і не витрачати час на страхи, що суперечать справжньому духовному життю.

Що заборонено класти в труну до померлого?