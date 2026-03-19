Про це розповів священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі. Чи можна християнам вірити ворожкам – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна вірити ворожкам?

Священник Православної церкви України Юліан Тимчук зауважив, що пошук відповідей на свої питання у словах ворожок суперечить християнській вірі. За словами отця, віра в передбачення є гріхом.

Так, християнам не варто покладатися на слова людей, які стверджують, ніби знають, що станеться з вами через місяць чи рік. У Святому Письмі Бог ніде не закликає нас довіряти тим, хто займається пророцтвами чи гаданням. Навпаки, Церква наголошує на тому, що життя має будуватися на довірі до Творця, а не на сумнівних прогнозах.

Часто трапляється, що коли людина планує важливу справу, хтось починає стверджувати, що це "неправильно" або "не принесе успіху", посилаючись на свої передбачення. У такому разі священник радить не піддаватися маніпуляціям, а довіряти лише Богу.

До того ж отець Юліан радить вірянам не тривожитися через те, що буде за десять років, а зосередитися на сьогоденні. Християни мають жити за Заповідями Божими та не довіряти випадковим пророцтвам ворожок.

