Про це розповів священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі. Чи можна християнам вірити ворожкам – читайте в нашому матеріалі.
Чи можна вірити ворожкам?
Священник Православної церкви України Юліан Тимчук зауважив, що пошук відповідей на свої питання у словах ворожок суперечить християнській вірі. За словами отця, віра в передбачення є гріхом.
Так, християнам не варто покладатися на слова людей, які стверджують, ніби знають, що станеться з вами через місяць чи рік. У Святому Письмі Бог ніде не закликає нас довіряти тим, хто займається пророцтвами чи гаданням. Навпаки, Церква наголошує на тому, що життя має будуватися на довірі до Творця, а не на сумнівних прогнозах.
Часто трапляється, що коли людина планує важливу справу, хтось починає стверджувати, що це "неправильно" або "не принесе успіху", посилаючись на свої передбачення. У такому разі священник радить не піддаватися маніпуляціям, а довіряти лише Богу.
До того ж отець Юліан радить вірянам не тривожитися через те, що буде за десять років, а зосередитися на сьогоденні. Християни мають жити за Заповідями Божими та не довіряти випадковим пророцтвам ворожок.
Чи можна ворожити на свою долю?
- У ПЦУ зазначили, що Бог завжди залишає вірянам свободу вибору та спрямовує їх до кращого. Водночас розклади карт таро, передбачення та ворожіння прийшли до нас від Диявола, який прагне контролювати людей та тримати їх у рабстві.
- У людини немає визначеної наперед долі, адже Господь створив усіх вільними. Тому майбутнє християнина має залежати від його власних вчинків.
- Ворожіння змушує людей знімати з себе відповідальність та перекладати її на інших. Священники Православної Церкви України наголошують, що всі негаразди можна подолати не лише власними силами, а з Божою допомогою.