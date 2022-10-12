24 канал склав список того, що необхідно взяти з собою до укриття, коли вашому населеному пункту загрожує небезпека від російських обстрілів.

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Важливі речі

Вже 8 місяців українці збирають тривожний рюкзак, який кожен збирає по-своєму. Та кілька речей у тривожному рюкзаку, який прямує з власником до сховища, має бути обов'язково.

У першу чергу, це документи – посвідчення особи, паспорт, свідоцтво про народження дитини та інші важливі папери, які треба запакувати у герметичний водонепроникний пакет.

Що покласти в тривожний рюкзак / Інфографіка 24 каналу

До документів треба покласти також гроші та записник з маркером. Усе, що має шанс розмокнути від вологи, треба запакувати в герметичні упаковки.

Обов'язково треба взяти з собою заряджений павербанк та ліхтарик, батарейки до нього чи зарядку. Джерел електроенергії може не бути, а зв'язок буде необхідним у критичних ситуаціях, тому бережіть заряд на телефоні.

Їжа та вода

Ніхто не знає, скільки часу доведеться сидіти у сховищі, тому важливо попередньо запастися чистою питною водою та продуктами, які містять багато калорій. Для тривожного рюкзака підійдуть горіхи, сухофрукти, снеки, хлібці, батончики – словом, висококалорійна їжа, яка не зіпсується.

Воду до сховища необхідно принести до тривоги – так не доведеться бігти в укриття з важкими пляшками. На 1 людину має бути приблизно 2 – 3 літри.

Важливо також мати запаси продуктів, які можуть допомогти пережити відключення світла та холодну зиму – консерви, олію, крупи та макарони, сухофрукти та сушені овочі тощо.



Які продукти треба закупити цієї зими / Інфографіка 24 каналу

Аптечка

Аптечка – це одна з найважливіших речей у сховищі під час тривоги. Звичайно, хочеться, щоб вона не знадобилася, проте важливо мати з собою засоби першої допомоги та ліки, які можуть допомогти під час екстрених ситуацій.



Які ліки взяти з собою в сховище / Інфографіка МОЗ

Людям, які регулярно приймають лікарські засоби, треба тримати їх при собі, аби не втратити. Ліки можна зберігати у невеликих сумках-бананках чи у внутрішніх кишенях.

Що взяти до аптечки першої допомоги / Інфографіка 24 каналу

Оформлення сховища

Підземне укриття має бути облаштоване тим, на чому можна сидіти та лежати:

Матраци;

Стільці;

Спальні мішки;

Каримати.

Під землею ви можете швидко замерзнете, тому треба потурбуватися про ковдри, пледи, додаткові покривала та теплий одяг.

Що не можна брати в укриття

З собою до сховища не можна брати громіздкі речі, які можуть впасти на вас чи закрити прохід, речовини, які мають сильний запах, як-от фарба, ацетон та навіть негерметично закритий бензин, та легкозаймисті речовини.

Звичайно, мати з собою газову горілку буде лише плюсом, проте запалювати її у приміщенні не можна, тим більше у сховищі, де може не бути належної вентиляції.