У Другий Святий вечір можна щедрувати не лише дівчатам, а й хлопцям. Кожний щедрувальник має носити із собою оберемок ліщини, щоб на знак подяки господарю вручити гілочку, а господар має обдаровувати щедрувальників жменькою вівса, намоченого у воді. Пропонуємо добірку чудових щедрівок для ваших рідних й друзів, пише 24 канал.

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Щедрівки на Водохреще 2023 – тексти пісень

Щедрівка "А у місті Єрусалимі":

А у місті Єрусалимі, рано-рано на Йордан.

Сталося там три новини, рано-рано на Йордан.

Сталася там та новина –

Породила Діва Сина, рано-рано на Йордан.

Ой зійшлися всі святії, рано-рано на Йордан.

Всі святії небеснії, рано-рано на Йордан.

Стали вони раду мати,

Як Дитятку ім’я дати, рано-рано на Йордан.

Довго вони міркували, рано-рано на Йордан.

І святим Павлом назвали, рано-рано на Йордан.

Та Пречиста не злюбила,

Під престолом положила, рано-рано на Йордан.

Знов думали-міркували, рано-рано на Йордан.

І святим Петром назвали, рано-рано на Йордан.

Та Пречиста незлюбила,

Під престолом положила, рано-рано на Йордан.

Аж в кінці святі згадали, рано-рано на Йордан.

Та ім'я Ісус надали, рано-рано на Йордан.

А Пречиста полюбила,

На престолі положила, рано-рано на Йордан.

І ми Його полюбили, рано-рано на Йордан.

До вертепу поспішили, рано-рано на Йордан.

Щоб послав нам кращу долю,

Україні знов дав волю, рано-рано на Йордан.

Щедрівки українською мовою на Водохреща / Фото з відкритих джерел

Щедрівка "Ой на річці, та й на Йордані":

Ой на річці, та й на Йордані,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

Божа мати ризи прала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

Та й попрала, повіщала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

На камені, на млині,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

Тай на красній Ягодині,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

Прилетіли янголята,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Взяли ризи на крилята,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Та й понесли в піднебесі,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Та й в небесі роздивились,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Усім святим поклонились,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

***

Щедрівка "Там на річці на Йордані":

Там на річці на Йордані

Там Господь Христос хрестився,

З рук Хрестителя Івана

У святій водичці вмився.

Розійшлися Апостоли

Ген за гори, ген за води,

Голосили Боже слово

І хрестили всі народи...

Де є віра в Боже слово,

Де любов є до Вітчизни –

Всіх Йордан – вода обновить,

Всіх Йордан – вода очистить!

Щедрівки на Йордан для дорослих і дітей / Фото "Рівне вечірнє"

Щедрівка "Ой, що за плужок ранесенько оре?":

Ой, що за плужок ранесенько оре?

Так рано.

Так рано-раненько, радуйся, земленько,

Син Божий нам ся в Йордані хрестив.

А за тим плужком сам Господь ходить.

Так рано…

А мати Божа Господа просить.

Так рано…

Ой, виори, синку, тонесеньку скибку.

Так рано….

Тай посієм, синку, ярую пшеничку.

Так рано…

А на тім слові будьте здорові.

Так рано…

***

Щедрівка "Ти, Йордане, приготовися!"

Ти, Йордане, приготовися!

Ти, Йоане скоро спішися

Діви Марії хрестити Сина,

Бога Слова в Тройці єдина

Во річних, во річних струях. (2)

Облаки, глас свій спустіте,

Йоану се возвістіте.

Най він стане на Йордані

І положить свої долоні

На главі, на главі Христа. (2)

Архангели і Херувими

А і з ними і Серафими

Боговійно всі предстояли,

Хрещенню Творця вслугували,

Як хрестив, як хрестив Йоан. (2)

Небеса днесь ся відчиняють

І Святого Духа вітають.

Він бо у виді голубинім

З неба злітає над Божим Сином

При Його, при Його хресті. (2)

Що за дар, Христе, Царю, Владико,

Дали Тобі такий великий?

Що Ти на водах днесь ся явив,

Своїм хрещенням нас відродив

І собі, і собі з’єднав. (2)

Глянув Отець із небеси:

Ти возлюблений Син Мій єси!

Всі Йому, люди, послух дайте

І безнастанно прославляйте,

Що ся днесь, що ся днесь явив. (2)

І ми нині просім Йоана,

Що Йому власть хрестити дана,

Най він упросить Спаса і Бога,

Щоб отверта була дорога

Нам грішним, нам грішним у рай. (2)