Українські щедрівки на Старий Новий рік 2023: тексти найкращих пісень для дорослих і дітей

На Щедрий вечір напередодні Старого Нового року у ніч із 13 на 14 січня українці мають гарну давню традицію – співати щедрівки. Виконувати такі пісні можна лише дівчатам, До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи господарям добробуту та щастя на весь рік.

Святкування Щедрого вечора є одним з найбільш яскравих в українській народних традиціях. Виконання щедрівок супроводжуються переодяганням у тварин та фольклорних персонажів, оскільки Щедрий вечір випадає в день вшанування святої Меланії й народного свята – Маланка. Тож іноді дівчата перевдягають у Меланку й беруть із собою одного хлопця, який виконує роль Василя, пише 24 канал.

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Щедрівки українською мовою для дорослих

Ой сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Прийшла до Нього Божа Мати,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой, дай, Сину, райські ключі –

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одімкнути рай і пекло,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Випустити грішні душі.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одні си не пускати:

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Що наганяла батька й матір,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Не наганяла, а подумала.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щиро, добре свято!

Щоб було у вас у батьківщині

Діточок багато!

Щоб були всі здорові,

Сповнені рум'янку!

Щоб стелилася ваша частка,

Як вишиванка!

Щоб у батьківщині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра та світу!

***

Ой сива та зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та й облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та й не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тому саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – червоне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

В іншому – ясний місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Червоне сонце – дружина його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Щедрівки українською мовою для дітей і дорослих, щедрівки 2023 – вірші й пісні / Фото з відкритих джерел

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла у вечір до містечка.

А з містечка та й до хати,

У щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного корову!

Добра в скрині повні кульки,

Купу грошей на лічби!

Щоб у чарі у вас шкварчати,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти, тітко, напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Приспів:

Щедрик, цебрик,

Дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були. (2)

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка,

А без меду не така,

Дайте нам п'ята.

А п'ятак не такий,

Дайте руб золотий.

Приспів.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки стрічки дали.

Стрічки в косі заплетемо,

І в танок підемо. (2)

Приспів.

***

Ой чи є, чи нема пан господар удома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар удома?

Ой є він, є, сидіти покінець столу,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидіти до кінця столу.

А на тому столику три келішки стояти,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стояти.

З першого бокала п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З іншого бокала сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь живий.

З третього бокала сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла у вечір до містечка.

А з містечка та й до хати,

У щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного корову!

Добра в скрині повні кульки,

Купу грошей на лічби!

Щоб у чарі у вас шкварчати,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую в дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити!

***

Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Снігом білим спорошило

На дорогу положило.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Добрий вечір, господарю,

Ми принесли Богу хвалу.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Наші пісні гарні дари

Рожденному для похвали.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Боже благий, Боже щедрий,

Прийшли людям рік щасливий!

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Щедрівки 2023 - пісні й вірші, щедрівки для дітей та дорослих / Фото KP.UA

Щедрівки для дітей 2023

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивись на кошару,

Там овечки покотилися,

А ягнички народилися.

У тобі товар весь добрий,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

У тобі жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан удома,

Сидить собі кінець столу.

Сидить собі кінець столу,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі хвіртка.

А в тій шубі хвіртка,

У тій калитці сім червінців,

Всім дітям по червінцю.

Щедрівки українською мовою для дітей та дорослих 2023 / Фото з відкритих джерел

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Горобчик летів

Горобчик летів,

Хвостиком вертів.

А ти, дядьку, знай,

Копієчку дай.

З Новим роком вас!

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А за цим словом будь нам здоровий,

Могутній паноньку, господареньку,

Не сам із собою, з панею,

З панею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров'ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!