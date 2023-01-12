Празднование Щедрого вечера является одним из самых ярких в украинском народных традициях. Исполнение щедровок сопровождается переодеванием в животных и фольклорных персонажей, поскольку Щедрый вечер выпадает в день чествования святой Мелании и народного праздника – Маланка. Поэтому иногда девушки переодевают в Меланку и берут с собой одного парня, исполняющего роль Василия, пишет 24 канал.

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Щедровки на украинском языке для взрослых

Ой сів Христос вечеряти,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Прийшла до Нього Божа Мати,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой, дай, Сину, райські ключі –

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одімкнути рай і пекло,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Випустити грішні душі.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Одні си не пускати:

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Що наганяла батька й матір,

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Не наганяла, а подумала.

Щедрий вечір,

Добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щиро, добре свято!

Щоб було у вас у батьківщині

Діточок багато!

Щоб були всі здорові,

Сповнені рум'янку!

Щоб стелилася ваша частка,

Як вишиванка!

Щоб у батьківщині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра та світу!

***

Ой сива та зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та й облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та й не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тому саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – червоне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

В іншому – ясний місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Червоне сонце – дружина його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Щедровки на украинском языке для детей и взрослых, щедривки 2023 – стихи и песни / Фото из открытых источников

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла у вечір до містечка.

А з містечка та й до хати,

У щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного корову!

Добра в скрині повні кульки,

Купу грошей на лічби!

Щоб у чарі у вас шкварчати,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти, тітко, напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Приспів:

Щедрик, цебрик,

Дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були. (2)

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка,

А без меду не така,

Дайте нам п'ята.

А п'ятак не такий,

Дайте руб золотий.

Приспів.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки стрічки дали.

Стрічки в косі заплетемо,

І в танок підемо. (2)

Приспів.

***

Ой чи є, чи нема пан господар удома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар удома?

Ой є він, є, сидіти покінець столу,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидіти до кінця столу.

А на тому столику три келішки стояти,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стояти.

З першого бокала п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З іншого бокала сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь живий.

З третього бокала сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла у вечір до містечка.

А з містечка та й до хати,

У щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного корову!

Добра в скрині повні кульки,

Купу грошей на лічби!

Щоб у чарі у вас шкварчати,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую в дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити!

***

Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Снігом білим спорошило

На дорогу положило.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Добрий вечір, господарю,

Ми принесли Богу хвалу.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Наші пісні гарні дари

Рожденному для похвали.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Боже благий, Боже щедрий,

Прийшли людям рік щасливий!

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Щедровки 2023 - песни и стихи, щедривки для детей и взрослых / Фото KP.UA

Щедровки для детей 2023

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивись на кошару,

Там овечки покотилися,

А ягнички народилися.

У тобі товар весь добрий,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

У тобі жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан удома,

Сидить собі кінець столу.

Сидить собі кінець столу,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі хвіртка.

А в тій шубі хвіртка,

У тій калитці сім червінців,

Всім дітям по червінцю.

Щедровки на украинском языке для детей и взрослых 2023 / Фото из открытых источников

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Горобчик летів

Горобчик летів,

Хвостиком вертів.

А ти, дядьку, знай,

Копієчку дай.

З Новим роком вас!

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А за цим словом будь нам здоровий,

Могутній паноньку, господареньку,

Не сам із собою, з панею,

З панею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров'ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!