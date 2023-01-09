Зараз українці почали ще більше цікавитися своїми корінними традиціями та їх значеннями, адже вони також є історією нашого народу. Щедрівки та обряди посівання здавна відігравали роль привітань з Різдвом та іншими новорічними святами, зазначає 24 канал.
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Коли в Україні щедрують
Щедрівки – це величальні обрядові новорічні пісні, які співають окремо господині, господарю, дівчині, хлопцю та усій родині, бажаючи їм багатства та злагоди. Їх виконують на Щедрий вечір у переддень Старого Нового року, 13 січня.
Коли в Україні щедрують та засівають / Фото "Освіта Нова"
Співати щедрівки можуть лише дівчата. Такий обряд часто супроводжується веселощами та переодяганням. Ще такий обряд пов’язують з легендою про Маланку та Василя. Маланка була сестрою Місяця, яку викрав змій, а богатир Василь звільнив її, за що вона його покохала.
Також традицію щедрування колись пов'язували із циклами Місяця, які згідно з давніми віруваннями впливали на урожай. Вважалося, що щедрувальники допомагають дому отримати гарний врожай наступного року, тож їх щедро нагороджували їжею і грошима, аби наступний рік був ситним.
Коли в Україні посівають
Посівалки – це традиційні українські обрядові пісні з побажаннями багатства та щастя, а посівання – це старовинний обряд, який проводять на ранок Старого Нового року 14 січня.
Якщо щедрувати можна лише дівчатам, то посівати мають тільки хлопці. Посівальники заходять до хати родичів та розсипають зерно, вітаючи господарів зі святом та бажаючи всього найкращого в Новому році. Господарі будинку обдаровують посівальників грошима та різними частуваннями.
Історія та значення колядок, щедрівок та посівалок / Фото "Міні Рівне"
Засівати можна, наприклад, такою посівалкою:
Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.
Хай завжди Вам щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться,
Хай здоров'я з Вами буде,
Хай вас друзі не забудуть.
Хай кутя була багата,
Щоб весело і щасливо
провели Йорданські Свята.