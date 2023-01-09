Зараз українці почали ще більше цікавитися своїми корінними традиціями та їх значеннями, адже вони також є історією нашого народу. Щедрівки та обряди посівання здавна відігравали роль привітань з Різдвом та іншими новорічними святами, зазначає 24 канал.

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Коли в Україні щедрують

Щедрівки – це величальні обрядові новорічні пісні, які співають окремо господині, господарю, дівчині, хлопцю та усій родині, бажаючи їм багатства та злагоди. Їх виконують на Щедрий вечір у переддень Старого Нового року, 13 січня.

Коли в Україні щедрують та засівають / Фото "Освіта Нова"

Співати щедрівки можуть лише дівчата. Такий обряд часто супроводжується веселощами та переодяганням. Ще такий обряд пов’язують з легендою про Маланку та Василя. Маланка була сестрою Місяця, яку викрав змій, а богатир Василь звільнив її, за що вона його покохала.

Також традицію щедрування колись пов'язували із циклами Місяця, які згідно з давніми віруваннями впливали на урожай. Вважалося, що щедрувальники допомагають дому отримати гарний врожай наступного року, тож їх щедро нагороджували їжею і грошима, аби наступний рік був ситним.

Коли в Україні посівають

Посівалки – це традиційні українські обрядові пісні з побажаннями багатства та щастя, а посівання – це старовинний обряд, який проводять на ранок Старого Нового року 14 січня.

Якщо щедрувати можна лише дівчатам, то посівати мають тільки хлопці. Посівальники заходять до хати родичів та розсипають зерно, віта­ючи господарів зі святом та бажаючи всього найкращого в Новому році. Господарі будинку обдаровують посівальників грошима та різними частуваннями.

Історія та значення колядок, щедрівок та посівалок / Фото "Міні Рівне"

Засівати можна, наприклад, такою посівалкою:

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.