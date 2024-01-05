Добірка неймовірних українських щедрівок, які може вивчити кожен

Сьогодні українці традиційно ходять щедрувати. Люди бажають господарям дому хорошого врожаю, щастя, достатку та здоров'я. Натомість отримують гроші або солодощі.

24 Канал зібрав добірку українських щедрівок для дітей та дорослих. Серед них є й "Щедрик" – пісня, яка здобула шалену популярність у всьому світі.

Корисно Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

Добірка щедрівок для дорослих

"Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, –

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

"Ой сивая та і зозуленька"

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

"Щедрий вечір всім нам"

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Приспів:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в’язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

"Щедрівочка щедрувала"

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

"Щедрик, щедрик, щедрівочко"

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний –

Руки в боки й вихилясом –

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки –

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

Добірка щедрівок для дітей

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком в вас вітала.

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кури в вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А його багатство – золотії руки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А його потіха – хорошії діти.

Щедрий вечір, добрий вечір!

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.