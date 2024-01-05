24 Канал зібрав добірку українських щедрівок для дітей та дорослих. Серед них є й "Щедрик" – пісня, яка здобула шалену популярність у всьому світі.

Корисно Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

Добірка щедрівок для дорослих

"Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, –

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

"Ой сивая та і зозуленька"

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

"Щедрий вечір всім нам"

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Приспів:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в’язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

"Щедрівочка щедрувала"

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

"Щедрик, щедрик, щедрівочко"

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний –

Руки в боки й вихилясом –

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки –

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

Добірка щедрівок для дітей

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком в вас вітала.

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кури в вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А його багатство – золотії руки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А його потіха – хорошії діти.

Щедрий вечір, добрий вечір!

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.