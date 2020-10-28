Голлівудська актриса Шерон Стоун прикрасила обкладинку грецького Vogue. Розкішні знімки облетіли весь світ. Виявилось, що до створення ідеального образу долучився український дизайнер Руслан Багінський.

Стильна зйомка Шерон Стоун

Як він зізнався в інстаграмі, культова актриса Шерон Стоун позувала у його крислатому капелюсі. Аксесуар став головним в образі голлівудської красуні та ефектно дивився на чорно-білому кадрі. Окрім цього, Шерон Стоун приміряла мереживну сукню з поясом від Tom Ford, яка виглядала розкішно у зйомці в стилі вестерн.

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Атмосферності обкладинці Vogue додали коні та моделі, які перевтілились у ковбоїв. Таку концепцію вже оцінили глядачі, які засипали знімки компліментами.

Вже на інших кадрах Шерон Стоун позувала без аксесуарів від Руслана Багінського. Актриса приміряла чорні елегантні вбрання, а на одному знімку позувала у червоній балахонній сукні.

Які знаменитості одягали вироби Багінського

Шерон Стоун – не єдина знаменитість, яка приміряла капелюх від Руслана Багінського. Український дизайнер добре відомий за кордоном, а його вироби давно є в гардеробі найрозкішніших модниць світу. Зокрема, аксесуари модельєра полюбляють приміряти Ізабель Гулар, Мадонна, Ірина Шейк, Майлі Сайрус, Тіна Кунакі, Саша Лусс, Кеті Перрі, Кайя Гербер, Сальма Гаєк, Белла Хадід та інші. У захваті від виробів Руслана Багінського і перша леді Олена Зеленська.