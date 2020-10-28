Голливудская актриса Шэрон Стоун украсила обложку греческого Vogue. Роскошные снимки облетели весь мир. Оказалось, что к созданию идеального образа присоединился украинский дизайнер Руслан Багинский.

Стильная съемка Шэрон Стоун

Как он признался в инстаграме, культовая актриса Шэрон Стоун позировала в его широкополой шляпе. Аксессуар стал главным в образе голливудской красавицы и эффектно смотрелся на черно-белом кадре. Кроме этого, Шэрон Стоун примерила кружевное платье с поясом от Tom Ford, которое выглядело роскошно в съемке в стиле вестерн.

Интересно Шэрон Стоун призналась, на что пошла ради роли в эротической ленте "Основной инстинкт"

Атмосферность обложке Vogue добавили лошади и модели, которые перевоплотились в ковбоев. Такую концепцию уже оценили зрители, которые засыпали снимки комплиментами.

Уже на других кадрах Шэрон Стоун позировала без аксессуаров от Руслана Багинского. Актриса примерила черные элегантные наряды, а на одном снимке позировала в красном балахонномм платье.

Какие знаменитости надевали изделия Багинского

Шэрон Стоун – не единственная знаменитость, которая примерила шляпу от Руслана Багинского. Украинский дизайнер хорошо известен за рубежом, а его изделия давно есть в гардеробе самых роскошных модниц мира. В частности, аксессуары модельера любят примерять Изабель Гулар, Мадонна, Ирина Шейк, Майли Сайрус, Тина Кунаки, Саша Лусс, Кэти Перри, Кайя Гербер, Сальма Хайек, Белла Хадид и другие. В восторге от изделий Руслана Багинского и первая леди Елена Зеленская.