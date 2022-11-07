Зазвичай найбільше випадіння волосся можна помітити у міжсезонний період, коли в організмі відбуваються певні систематичні зміни й часто це пов'язано переміною погодних умов. Розповідаємо про причини втрати волосся і ділимося порадами, як убезпечити волосся від сезонного випадіння, пише 24 канал.
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Причини сезонного випадіння волосся
Існує думка, що сезонне випадіння волосся пов'язане із перебудовою організму на нову пору року. Волосся відчуває погодні зміни й тому часто випадає.
Також причинами випадіння волосся може бути:
- гормональні розлади;
- різні хронічні захворювання;
- нервове виснаження і стрес;
- неправильне харчування і брак необхідних мікроелементів в організмі;
- суворі дієти;
- кліматичні чинники та різка зміна погоди;
- нестача вітамінів в організмі;
- вік людини;
- неправильний догляд за шкірою голови та волоссям;
- приймання лікарських засобів.
Причини випадіння волосся / Фото Canva
Способи боротьби із сезонним випадінням волосся
Сезоне випадіння волосся – це не привід для паніки, оскільки цей процес є обмеженим в часі. Таке випадіння волосся може тривати від декількох тижнів до 2 місяців.
Осінь та зима – це одні з найстресовіших періодів для волосся жінок. А все через те, що на холоді кровоносні судини звужуються, а до цибулин перестають надходити повною мірою всі необхідні речовини. Тому волосся може бути тонким, випадати й повільно рости.
Що ж тоді робити, щоб убезпечити своє волосся від сезонного випадіння?
- Носити шапки, ховати довжину волосся під верхній одяг чи шарфи.
- Якісно доглядати за шкірою голови відповідно до свого типу волосся.
- Використовувати живильні маски й бальзами.
- Не мити голову занадто гарячою чи надто холодною водою.
- Треба сушити волосся теплим, а не гарячим потоком повітря фену. Важливо пам’ятати, що в холодну погоду ні в якому разі не можна виходити на вулицю одразу після того, як ви посушили волосся феном. Тепле повітря фена розширює судини на шкірі голови, а ви виходите на вулицю, то вони різко звужуються. Через це волосся не насичується кров’ю, випадає і повільно росте.
- Також не варто виснажувати волосся постійним "прасуванням" і гарячим укладанням.
Сезонне випадіння волосся – що робити / Фото Canva
- Не розчісуйте мокре волосся, це його сильно пошкоджує. Проте буває, що йоли надто складно розчесати сухим, то використовуйте перед сушінням феном спеціальні кондиціонери.
- Можна вживати вітамінні комплекси для волосся з біотином, залізом, цинком, які у міжсезоння допоможуть зміцнити волосся, поліпшити циркуляцію крові на шкірі голови й налагодити кровообіг, що є надзвичайно важливим для гарного росту волосся.
- Важливо дотримуватися раціонального харчування. Їжа має бути багатою на білкову їжу й омега-кислоти, Варто вживати яйця, авокадо, лляну олію, жирну рибу, насіння, горіхи, дуже корисним для волосся є осінній продукт – гарбуз.
- Дуже важливо дбати про свій психоемоційний стан та достатній сон.