Зазвичай найбільше випадіння волосся можна помітити у міжсезонний період, коли в організмі відбуваються певні систематичні зміни й часто це пов'язано переміною погодних умов. Розповідаємо про причини втрати волосся і ділимося порадами, як убезпечити волосся від сезонного випадіння, пише 24 канал.

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Причини сезонного випадіння волосся

Існує думка, що сезонне випадіння волосся пов'язане із перебудовою організму на нову пору року. Волосся відчуває погодні зміни й тому часто випадає.

Також причинами випадіння волосся може бути:

гормональні розлади;

різні хронічні захворювання;

нервове виснаження і стрес;

неправильне харчування і брак необхідних мікроелементів в організмі;

суворі дієти;

кліматичні чинники та різка зміна погоди;

нестача вітамінів в організмі;

вік людини;

неправильний догляд за шкірою голови та волоссям;

приймання лікарських засобів.

Причини випадіння волосся / Фото Canva

Способи боротьби із сезонним випадінням волосся

Сезоне випадіння волосся – це не привід для паніки, оскільки цей процес є обмеженим в часі. Таке випадіння волосся може тривати від декількох тижнів до 2 місяців.

Осінь та зима – це одні з найстресовіших періодів для волосся жінок. А все через те, що на холоді кровоносні судини звужуються, а до цибулин перестають надходити повною мірою всі необхідні речовини. Тому волосся може бути тонким, випадати й повільно рости.

Що ж тоді робити, щоб убезпечити своє волосся від сезонного випадіння?

Носити шапки, ховати довжину волосся під верхній одяг чи шарфи.

Якісно доглядати за шкірою голови відповідно до свого типу волосся.

Використовувати живильні маски й бальзами.

Не мити голову занадто гарячою чи надто холодною водою.

Треба сушити волосся теплим, а не гарячим потоком повітря фену. Важливо пам’ятати, що в холодну погоду ні в якому разі не можна виходити на вулицю одразу після того, як ви посушили волосся феном. Тепле повітря фена розширює судини на шкірі голови, а ви виходите на вулицю, то вони різко звужуються. Через це волосся не насичується кров’ю, випадає і повільно росте.

Також не варто виснажувати волосся постійним "прасуванням" і гарячим укладанням.

Сезонне випадіння волосся – що робити / Фото Canva

Не розчісуйте мокре волосся, це його сильно пошкоджує. Проте буває, що йоли надто складно розчесати сухим, то використовуйте перед сушінням феном спеціальні кондиціонери.

Можна вживати вітамінні комплекси для волосся з біотином, залізом, цинком, які у міжсезоння допоможуть зміцнити волосся, поліпшити циркуляцію крові на шкірі голови й налагодити кровообіг, що є надзвичайно важливим для гарного росту волосся.

Важливо дотримуватися раціонального харчування. Їжа має бути багатою на білкову їжу й омега-кислоти, Варто вживати яйця, авокадо, лляну олію, жирну рибу, насіння, горіхи, дуже корисним для волосся є осінній продукт – гарбуз.

Дуже важливо дбати про свій психоемоційний стан та достатній сон.

Варто зауважити, що здорова людина втрачає за добу близько 100-150 волосин. Проте, якщо ви помітили, що після миття голови волосся буквально "вилазять" пучками, варто уважніше придивитися. Якщо ваше волосся почало випадати значно сильніше і триває це понад 2-3 місяці, то варто звернутися до лікаря. Адже у такому випадку сильне випадіння волосся викликано не зміною пори року, а проблемами зі здоров'ям.