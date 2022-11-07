Обычно наибольшее выпадение волос можно заметить в межсезонный период, когда в организме происходят определенные систематические изменения и часто связано с переменой погодных условий. Рассказываем о причинах потери волос и делимся советами, как обезопасить волосы от сезонного выпадения, пишет 24 канал.

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Причины сезонного выпадения волос

Существует мнение, что сезонное выпадение волос связано с перестройкой организма в новое время года. Волосы чувствуют погодные изменения и потому часто выпадают.

Также причинами выпадения волос могут быть:

гормональные расстройства;

разные хронические заболевания;

нервное истощение и стресс;

неправильное питание и нехватка необходимых микроэлементов в организме;

строгие диеты;

климатические факторы и резкое изменение погоды;

нехватка витаминов в организме;

возраст человека;

неправильный уход за кожей головы и волос;

прием лекарственных средств.

Причины выпадения волос.

Способы борьбы с сезонным выпадением волос

Сезонное выпадение волос – это не повод для паники, поскольку этот процесс ограничен во времени. Такое выпадение волос может занять от нескольких недель до 2 месяцев.

Осень и зима – это одни из самых стрессовых периодов для волос женщин. А все потому, что на холоде кровеносные сосуды сужаются, а к луковицам перестают поступать в полной мере все необходимые вещества. Поэтому волосы могут быть тонкими, выпадать и медленно расти.

Что же тогда делать, чтобы обезопасить свои волосы от сезонного выпадения?

Носить шапки, прятать длину волос под верхнюю одежду или шарфы.

Качественно ухаживать за кожей головы в соответствии со своим типом волос.

Использовать питательные маски и бальзамы.

Не мыть голову слишком горячей или слишком холодной водой.

Надо сушить волосы тёплым, а не горячим потоком воздуха фена. Важно помнить, что в холодную погоду ни в коем случае нельзя выходить на улицу сразу после того, как вы засушили волосы феном. Теплый воздух фена расширяет сосуды на коже головы, а вы выходите на улицу, то они резко сужаются. Из-за этого волосы не насыщаются кровью, выпадают и медленно растут.

Также не стоит истощать волосы постоянной "глажкой" и горячей укладкой.

Сезонное выпадение волос – что делать / Фото Canva

Не расчесывайте мокрые волосы, это их сильно повреждает. Однако бывает, что йолы слишком сложно расчесать сухим, то используйте перед сушкой феном специальные кондиционеры.

Можно использовать витаминные комплексы для волос с биотином, железом, цинком, которые в межсезонье помогут укрепить волосы, улучшить циркуляцию крови на коже головы и наладить кровообращение, что чрезвычайно важно для хорошего роста волос.

Важно придерживаться рационального питания. Еда должна быть богата белковой пищей и омега-кислотой. Следует употреблять яйца, авокадо, льняное масло, жирную рыбу, семена, орехи, очень полезным для волос является осенний продукт – тыква.

Очень важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и достаточном сне.

Следует заметить , что здоровый человек теряет в сутки около 100-150 волос. Однако, если вы заметили, что после мытья головы волосы буквально "вылезают" пучками, стоит внимательнее присмотреться. Если ваши волосы начали выпадать значительно сильнее и длится это более 2-3 месяцев, то следует обратиться к врачу. Ведь в таком случае сильное выпадение волос вызвано не сменой времени года, а проблемами со здоровьем.