Обычно наибольшее выпадение волос можно заметить в межсезонный период, когда в организме происходят определенные систематические изменения и часто связано с переменой погодных условий. Рассказываем о причинах потери волос и делимся советами, как обезопасить волосы от сезонного выпадения, пишет 24 канал.

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Причины сезонного выпадения волос

Существует мнение, что сезонное выпадение волос связано с перестройкой организма в новое время года. Волосы чувствуют погодные изменения и потому часто выпадают.

Также причинами выпадения волос могут быть:

  • гормональные расстройства;
  • разные хронические заболевания;
  • нервное истощение и стресс;
  • неправильное питание и нехватка необходимых микроэлементов в организме;
  • строгие диеты;
  • климатические факторы и резкое изменение погоды;
  • нехватка витаминов в организме;
  • возраст человека;
  • неправильный уход за кожей головы и волос;
  • прием лекарственных средств.

Причины выпадения волос.

Способы борьбы с сезонным выпадением волос

Сезонное выпадение волос – это не повод для паники, поскольку этот процесс ограничен во времени. Такое выпадение волос может занять от нескольких недель до 2 месяцев.

Осень и зима – это одни из самых стрессовых периодов для волос женщин. А все потому, что на холоде кровеносные сосуды сужаются, а к луковицам перестают поступать в полной мере все необходимые вещества. Поэтому волосы могут быть тонкими, выпадать и медленно расти.

Что же тогда делать, чтобы обезопасить свои волосы от сезонного выпадения?

  • Носить шапки, прятать длину волос под верхнюю одежду или шарфы.
  • Качественно ухаживать за кожей головы в соответствии со своим типом волос.
  • Использовать питательные маски и бальзамы.
  • Не мыть голову слишком горячей или слишком холодной водой.
  • Надо сушить волосы тёплым, а не горячим потоком воздуха фена. Важно помнить, что в холодную погоду ни в коем случае нельзя выходить на улицу сразу после того, как вы засушили волосы феном. Теплый воздух фена расширяет сосуды на коже головы, а вы выходите на улицу, то они резко сужаются. Из-за этого волосы не насыщаются кровью, выпадают и медленно растут.
  • Также не стоит истощать волосы постоянной "глажкой" и горячей укладкой.

Сезонное выпадение волос – что делать / Фото Canva

  • Не расчесывайте мокрые волосы, это их сильно повреждает. Однако бывает, что йолы слишком сложно расчесать сухим, то используйте перед сушкой феном специальные кондиционеры.
  • Можно использовать витаминные комплексы для волос с биотином, железом, цинком, которые в межсезонье помогут укрепить волосы, улучшить циркуляцию крови на коже головы и наладить кровообращение, что чрезвычайно важно для хорошего роста волос.
  • Важно придерживаться рационального питания. Еда должна быть богата белковой пищей и омега-кислотой. Следует употреблять яйца, авокадо, льняное масло, жирную рыбу, семена, орехи, очень полезным для волос является осенний продукт – тыква.
  • Очень важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и достаточном сне.