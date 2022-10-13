В первую очередь во время воздушной тревоги обязательно спускаться до укрытия. Однако, если опасность миновала, а света все еще нет, можно придумать много интересных вещей, которые немного разбавят темноту, сообщает 24 канал.

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Семейные игры

Пока вы сидите дома со своими родными и близкими без электроэнергии, можно разбавить блекаутом простыми играми, известными всем.

Вы можете поиграть в "Слова" или "Города", или попытаться сыграть в словесный аналог "Крокодила" - объяснить слова другому игроку, прямо не называя их.

Чем заняться, когда нет света / Фото Unsplash

Кроме того, можно сыграть в тактильные игрушки. "Прикоснись и названия" – простая игра, которая не требует особого оборудования, поскольку в вашем распоряжении все квартира. Подложите каждому участнику предмет на ход и дайте ему угадать, что это за вещь, только касаясь ее.

Ужин вслепую

Если вы остались наедине со своей второй половинкой, вы можете устроить романтический вечер со свечами, а можете попробовать новый формат – ужин вслепую.

Приготовьте новое блюдо сами или вместе со своим любимым человеком. После того, как стол будет готов, потушите свечи и пробуйте блюда в полной темноте. Это будет интересный опыт развития обонятельных и вкусовых рецептов. Кроме того, можно обсудить с партнером особенности вкуса блюда или угадать ингредиенты.

Чем заняться, когда нет света / Фото Unsplash

Время для историй

Темнота сближает, поэтому самое время поделиться интересной, смешной или даже жуткой историей. Расскажите о своих воспоминаниях или обсудите книгу, поощряя диалог. За такими разговорами время летит незаметно, а когда свет появится, его, вероятно, и не захочется включать.

Ученые исследовали, что с наступлением темной части суток люди склонны быть искренними, поэтому, если вы в компании друзей или близких, можете поделиться сокровенными мыслями или элементарно поиграть в "Правду или Действие".