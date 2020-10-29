Український шоумен Сергій Притула добре відомий глядачам, як успішний ведучий та гуморист. Однак прославився він і завдяки кіно. Так, одним з улюблених занять Сергія Притули є озвучення мультфільмів, які він згодом переглядає з донькою Соломією та сином Дмитром.

28 жовтня у світі відзначали Міжнародний день анімації. З нагоди свята Сергій Притула розповів "Новому каналу" про ще одну роботу, яка приносить йому надзвичайне задоволення. Шоумен залюбки озвучує персонажів мультфільмів.

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Та не лише сам процес озвучки полюбляє Сергій Притула. Його донечка Соломійка завжди регоче, коли чує голос татка у мультфільмах.

"Мультики озвучую з величезним задоволенням. Це така розкішна штука, можливість залишити свій слід в історії. Деякі мультфільми я озвучував, коли ще в мене не було доньки. А зараз передивляємося їх разом, і мала сміється, тому що там, наприклад, кролик Бігфут та інші герої говорять татовим голосом", – розповів Сергій Притула.

Ведучий додав, що залюбки продовжить співпрацю зі студіями запису та постане перед юними глядачами голосом улюблених анімаційних героїв.

Як відомо, Сергій Притула працював над двома частинами популярного мультфільму "Секрети домашніх тварин". У стрічці кролик Сніжок заговорив голосом шоумена. Окрім цього, ведучий озвучив Нестора Літописця в українському мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" та троля Орма у "Сніговій Королеві".

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