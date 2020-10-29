Украинский шоумен Сергей Притула хорошо известен зрителям, как успешный ведущий и юморист. Однако прославился он и благодаря кино. Так, одним из любимых занятий Сергея Притулы является озвучка мультфильмов, которые он впоследствии смотрит с дочкой Соломией и сыном Дмитрием.

28 октября в мире отмечали Международный день анимации. По случаю праздника Сергей Притула рассказал "Новому каналу" об еще одной работе, которая приносит ему необыкновенное удовольствие. Шоумен охотно озвучивает персонажей мультфильмов.

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Но не только сам процесс озвучки любит Сергей Притула. Его дочь Соломийка всегда хохочет, когда слышит голос отца в мультфильмах.

"Мультики озвучиваю с огромным удовольствием. Это такая роскошная штука, возможность оставить свой след в истории. Некоторые мультфильмы я озвучивал, когда еще у меня не было дочери. А сейчас пересматриваем их вместе, и малая смеется, потому что там, например, кролик Бигфут и другие герои говорят папиным голосом", – рассказал Сергей Притула.

Ведущий добавил, что охотно продолжит сотрудничество со студиями записи и предстанет перед юными зрителями голосом любимых анимационных героев.

Как известно, Сергей Притула работал над двумя частями популярного мультфильма "Тайная жизнь домашних животных". В ленте кролик Снежок заговорил голосом шоумена. Кроме этого, ведущий озвучил Нестора Летописца в украинском мультфильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" и тролля Орма в "Снежной Королеве".

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