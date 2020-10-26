Білоруський музикант Сергій Міхалок оголосив, що всі його колективи приєднуються до всенародного страйку та ультиматуму в Білорусі. Він наголосив, що гурти не будуть давати концерти в країні до зміни "злочинного режиму".

26 жовтня у Білорусі почався всенародний страйк – працівники заводів не виходять на зміни, зачиняються магазини, кафе, тренажерні зали, салони краси, не працюють навіть служби доставки. Про припинення роботи оголосили навіть артисти. На особистій сторінці в інстаграмі музикант Сергій Міхалок оголосив, що всі колективи, які він заснував, приєднуються до масового страйку.

До теми Міхалок з BRUTTO записав звернення щодо виборів у Білорусі: емоційне відео

Так, гурти BRUTTO, "Ляпіс-98", DREZDEN, "Культура" і The Superbullz відсьогодні й до повної заміни злочинної влади не виступатимуть на Батьківщині з концертами.

Ми не визнаємо легітимність Лукашенка і закликаємо все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів із злочинною хунтою. Ми різко засуджуємо дії карателів і вимагаємо покарання за кожен епізод геноциду проти власного народу,

– йдеться в заяві Сергія Міхалока.

Музикант виступив з вимогою звільнити всіх політв'язнів і провести нові вільні вибори в Білорусі.

Що відомо про реакцію Сергія Міхалока на події в Білорусі

Вперше на протести у Білорусі артист відреагував за кілька днів після масових заворушень, поділившись кліпом гурту BRUTTO "Родны край" без жодних коментарів, чим обурив фанів. Того ж дня під час концерту в Одесі він вперше публічно висловився про криваві події на Батьківщині, заявивши, що приїхав не про політику говорити.

Згодом Сергій Міхалок записав звернення щодо виборів у Білорусі. Тоді він закликав до нових демократичних виборів, а Лукашенка назвав нелегітимним і незаконним керівником.

Про масові страйки в Білорусі читайте тут.