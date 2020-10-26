Белорусский музыкант Сергей Михалок объявил, что все его коллективы присоединяются к всенародной забастовке и ультиматуму в Беларуси. Он отметил, что группы не будут давать концерты в стране до смены "преступного режима".

26 октября в Беларуси началась всенародная забастовка – работники заводов не выходят на смены, закрываются магазины, кафе, тренажерные залы, салоны красоты, не работают даже службы доставки. О прекращении работы объявили даже артисты. На личной странице в инстаграм музыкант Сергей Михалок объявил, что все коллективы, которые он основал, присоединяются к массовой забастовке.

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Так, группы BRUTTO, "Ляпис-98", DREZDEN, "Культура" и The Superbullz с сегодняшнего дня и до полной замены преступной власти не будут выступать на Родине с концертами.

Мы не признаем легитимность Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания за каждый эпизод геноцида против собственного народа,

– говорится в заявлении Сергея Михалка.

Музыкант выступил с требованием освободить всех политзаключенных и провести новые свободные выборы в Беларуси.

Что известно о реакции Сергея Михалка на события в Беларуси

Впервые на протесты в Беларуси артист отреагировал через несколько дней после массовых беспорядков, поделившись клипом группы BRUTTO "Родны край" без всяких комментариев, чем возмутил фанатов. В тот же день во время концерта в Одессе он впервые публично высказался о кровавых событиях на родине, заявив, что приехал не о политике говорить.

Впоследствии Сергей Михалок записал обращение относительно выборов в Беларуси. Тогда он призвал к новым демократическим выборам, а Лукашенко назвал нелегитимным и незаконным руководителем.

О массовых забастовках в Беларуси читайте здесь.