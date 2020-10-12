Пандемія коронавірусу змінила життя кожної людини. Нею стала й американська співачка Селена Гомес, яка на початку карантину впала в неглибоку депресію.

Популярна американська співачка Селена Гомес розповіла про те, як карантинні умови та пандемія коронавірусу вплинули на її психічне здоров'я. Про це вона зізналась в бесіді з лікарем Вівеком Мурті в Instagram Live на сторінці свого косметичного бренду.

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Співачка розповіла, що коли перша хвиля коронавірусу накрила Сполучені Штати, їй було дуже важко з цим впоратися. Професія Селени вимагає постійні подорожі, спілкування з людьми, а все це стало майже неможливим. Крім того, за словами артистки, їй важливо робити людей щасливими, а через те, що було тяжко працювати, то й вона не могла знайти радість.

Проте зараз Селені стало набагато краще. Вона почала працювати над різними проєктами, зокрема, над власним косметичним брендом. Також зірка має на меті заробити на цьому достатньо коштів, щоб допомагати людям.

Головна мета проєкту – заробити за 10 років 100 мільйонів доларів, котрі підуть на підтримку людей з психічними хворобами,

– розповіла Селена Гомес.

Американська артистка зізналась, що нещодавно зважилась піти в студію звукозапису. Селена зазначає, що, незважаючи на все, їй вдалося подолати депресію. Адже зірка провела цей час з "правильними людьми, робила правильні речі і приймала правильні рішення, щоб не зійти з ґлузду".