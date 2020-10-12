Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого человека. Ею стала и американская певица Селена Гомес, которая в начале карантина впала в неглубокую депрессию.

Популярная американская певица Селена Гомес рассказала о том, как карантинные условия и пандемия коронавируса повлияли на ее психическое здоровье. Об этом она призналась в беседе с врачом Вивеком Мурти в Instagram Live на страничке своего косметического бренда.

Стоит знать У участника группы The Wanted диагностировали опухоль мозга

Певица рассказала, что когда первая волна коронавируса накрыла Соединенные Штаты, ей было очень трудно с этим справиться. Профессия Селены требует постоянных путешествий, общения с людьми, а все это стало почти невозможным. Кроме того, по словам артистки, ей важно делать людей счастливыми, а из-за того, что было тяжело работать, то и она не могла найти радость.

Однако сейчас Селене стало гораздо лучше. Она начала работать над различными проектами, в частности, над собственным косметическим брендом. Также у звезды цель заработать на этом достаточно средств, чтобы помогать людям.

Главная цель проекта – заработать за 10 лет 100 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку людей с психическими болезнями,

– рассказала Селена Гомес.

Американская артистка призналась, что недавно решилась пойти в студию звукозаписи. Селена отмечает, что, несмотря на все, ей удалось преодолеть депрессию. Ведь звезда провела это время с "правильными людьми, делала правильные вещи и принимала правильные решения, чтобы не сойти с ума".