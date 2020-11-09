Українська співачка Злата Огнєвіч знає, як привернути увагу своїх прихильників. Зірка оприлюднила нові кадри з фотостудії, де позувала у звабливій мереживній білизні.

Стрункі форми української артистки не можуть не зачаровувати: довгі ноги, плоский живіт, пружні сідниці та груди. Лише з недавніх пір Злата почала активно їх демонструвати, оскільки раніше відчувала у собі невпевненість через бойфренда-аб'юзера. Тепер її інстаграм-сторінка рясніє багатьма сексуальними кадрами.

Пікантно Злата Огнєвіч розбурхала мережу, знявшись у спокусливій спідній білизні: гаряче фото

Фотоісторія відбулась у кімнаті, прикрашеній тюлями, тканинами, а також різними елементами іншого декорування. Вся фотосесія була виконана у чорно-білих кольорах, а сама Огнєвіч приміряла цікаві спокусливі образи від українського бренду Anabel Arto: спідницю та мережевний топ, і босоніжки; мереживний корсет чорного кольору; білий бюстгальтер зі спущеними рукавами; та прозоре боді чорного кольору з довгими рукавами та горловиною (особливим акцентом став металевий бюстгальтер).

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