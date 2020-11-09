Украинская певица Злата Огневич знает, как привлечь внимание своих поклонников. Звезда обнародовала новые кадры из фотостудии, где позировала в обольстительном кружевном белье.

Красивые формы украинской артистки не могут не очаровывать: стройные длинные ноги, плоский живот, упругие ягодицы и грудь. Только с недавних пор Злата начала активно их демонстрировать, поскольку раньше чувствовала в себе неуверенность из-за бойфренда-абьюзера. Теперь ее инстаграм-страница изобилует многими сексуальными кадрами.

Пикантно Злата Огневич взбудоражила сеть, снявшись в соблазнительном нижнем белье: горячее фото

Фотоистория произошла в комнате, украшенной тюлями, тканями, а также различными элементами другого декорирования. Вся фотосессия была выполнена в черно-белых цветах, а сама Огневич примерила интересные соблазнительные образы от украинского бренда Anabel Arto: юбку и кружевной топ, и босоножки; кружевной корсет черного цвета; белый бюстгальтер со спущенными рукавами; и прозрачное боди черного цвета с длинными рукавами и горловиной (особым акцентом стал металлический бюстгальтер).

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