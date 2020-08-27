У листопаді 2020 року запланована прем'єра провокаційної стрічки "Амоніт". Головні ролі тут виконають Кейт Вінслет і Сірша Ронан, які у фільмі зіграють закоханих. Не обійдеться і без лесбійських еротичних сцен, що вже прикувало увагу всіх кіноманів.

Днями Кейт Вінслет дала відверте інтерв'ю The Hollywood Reporter, в якому розповіла про зйомки інтимних кадрів та лесбійський поцілунок з актрисою Сіршою Ронан. За словами голлівудської зірки, цю сцену вони поставили самі, без постановників, тому й в кадрі все виглядатиме дуже реалістично і природно.

Цікаво 15 еротичних сцен, при згадці яких актори ніяковіють: кадри 18+

"Це безумовно не схоже на поїдання сендвіча. Ми з Сіршою самі поставили цю сцену", – розповіла Кейт Вінслет.



Кейт Вінслет і Сірша Ронан зіграли закоханих / Фото IMDb

Також актриса додала, що режисер "Амоніту" Френсіс Лі переживав за ці сцени та не хотів довіряти їх зіркам. Однак Кейт Вінслет вдалось переконати його, що в іншому випадку їхня гра з Сіршою Ронан не буде переконливою.

"Я просто сказала йому: "Дай нам самим все розробити". І ми це зробили. "Почнемо звідси. Ми зробимо її з поцілунками, оголеними грудьми, потім ти опуститися нижче, зробиш це, піднімешся туди". Я маю на увазі, що ми виділили ритми сцени так, що ми були просто прикріплені до чогось, що підтримувало цю історію", – розповіла Кейт Вінслет.

Не оминула голлівудська красуня і питань про дублерів. Зазвичай, топові голлівудські актриси не грають в еротичних сценах та довіряють їх іншим. Однак Кейт Вінслет навіть не розглядала можливості заміни її в кадрі. Окрім цього, актриса додала, що не хотіла худнути задля цих еротичних сцен, тому глядачі зможуть побачити її оголене тіло без ретуші.

"Мені майже 45, а Сірша майже вдвічі молодший за мене. І мати можливість бути справжньою жінкою в 40 з гаком років, яка народила дітей, розумієте?.. У жінок насправді не вистачає сміливості зробити це. Я була рада просто сказати: "Ось що це таке, люди. Ось яка я зараз". І це зовсім не те тіло, яке було у мене 20 років тому", – відверто заявила вона.

Що відомо про фільм "Амоніт"

Фільм "Амоніт" розкаже про подію 1800-их років. Мері Еннінг займалась в Англії пошуком копалин. Коли ж колекціонерка залишила позаду часи своїх великих знахідок, їй довелось працювати на туристів, що не приносили доходів. Та одного дня вона отримує пропозицію, від якої не могла відмовитись: багатійка Шарлотта шукала для себе помічницю, пропонуючи хорошу винагороду за роботу. Тому Мері, довго не думаючи, оселяється в її маєтку. І хоч колекціонерка хотіла триматись осторонь від своєї роботодавиці, між ними все ж існує особливий зв'язок, що переростає у роман.

Прем'єра фільму "Амоніт" запланована на 13 листопада 2020 року.

Дивіться трейлер до фільму "Амоніт": відео