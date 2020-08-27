В ноябре 2020 года запланирована премьера провокационного фильма "Аммонит". Главные роли здесь выполнят Кейт Уинслет и Сирша Ронан, которые в фильме сыграют влюбленных. Не обойдется и без лесбийских эротических сцен, что уже приковало внимание всех киноманов.

На днях Кейт Уинслет дала откровенное интервью The Hollywood Reporter, в котором рассказала о съемках интимных кадров и лесбийском поцелуе с актрисой Сиршей Ронан. По словам голливудской звезды, эту сцену они поставили сами, без постановщиков, так и в кадре все будет выглядеть очень реалистично и естественно.

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"Это определенно не похоже на поедание сэндвича. Мы с Сиршей сами поставили эту сцену", – рассказала Кейт Уинслет.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграли влюбленных / Фото IMDb

Также актриса добавила, что режиссер "Амониты" Фрэнсис Ли переживал за эти сцены и не хотел доверять их звездам. Однако Кейт Уинслет удалось убедить его, что в противном случае их игра с Сирша Ронан не будет убедительной.

"Я просто сказала ему: "Дай нам самим все разработать". И мы это сделали. "Начнем отсюда. Мы сделаем ее с поцелуями, обнаженной грудью, потом ты опустишься ниже, сделаешь это, поднимешься туда". Я имею в виду, что мы выделили ритмы сцены так, что мы были просто прикреплены к чему-то, что поддерживало эту историю", – рассказала Кейт Уинслет.

Не обошла голливудская красавица и вопросов о дублерах. Обычно, топовые голливудские актрисы не играют в эротических сценах и доверяют их другим. Однако Кейт Уинслет даже не рассматривала возможности замены ее в кадре. Кроме этого, актриса добавила, что не хотела худеть ради этих эротических сцен, поэтому зрители смогут увидеть ее обнаженное тело без ретуши.

"Мне почти 45, а Сирша почти вдвое моложе меня. И иметь возможность быть настоящей женщиной в 40 с лишним лет, которая родила детей, понимаете?.. У женщин на самом деле не хватает смелости сделать это. Я была рада просто сказать: "Вот что это такое, люди. Вот какая я сейчас". И это совсем не то тело, которое было у меня 20 лет назад", – откровенно заявила она.

Что известно о фильме "Аммонит"

Фильм "Аммонит" расскажет о событиях 1800-х годов. Мери Эннинг занималась в Англии поиском ископаемых. Когда коллекционер оставила позади времена своих больших находок, ей пришлось работать на туристов, которые не приносили доходов. Но однажды она получает предложение, от которого не могла отказаться: богачка Шарлотта искала для себя помощницу, предлагая хорошее вознаграждение за работу. Поэтому Мэри, долго не думая, поселяется в ее поместье. И хотя коллекционер хотела держаться в стороне от своей работодательницы, между ними все же существует особая связь, которая перерастает в роман.

Премьера фильма "Аммонит" запланирована на 13 ноября 2020 года.

Смотрите трейлер к фильму "Аммонит": видео