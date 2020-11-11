Секс-скандали в кінематографі не обмежились Голлівудом: французького режисера Девіда Моро звинуватили у зґвалтуванні. Відповідну заяву зробила його підлегла.

Секс-скандал з Девідом Моро: що відомо

За даними видання Le Parisien, інцидент стався у всередині вересня 2020 року. Ймовірною жертвою сексуального насилля була представниця технічного відділу, яка працювала з Девідом Моро над створенням фільму "Король". За її словами, режисер зґвалтував її у вихідний день, коли на майданчику не було нікого.

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Після інциденту жінка не могла залишатись на цій роботі. Вона вирішила звільнитись та подати заяву до поліції щодо резонансного злочину Девіда Моро. Зокрема, ймовірна жертва звернулась до продюсера стрічки Дідара Домехрі, який вже відреагував на секс-скандал.

Як тільки мені повідомили про інцидент за лаштунками зйомок, я негайно поїхав туди, провів бесіду з жертвою та всіма членами знімальної групи. Важливо, щоб кожного було почуто. Щоб не зруйнувати зйомки фільму "Король", ми діяли швидко і з врахуванням презумпції невинуватості, – пояснив Дідар Домехрі.

Наразі Девіда Моро відсторонили від роботи. Проти нього поліція відкрила кримінальне провадження. Сам режисер поки не коментує секс-скандал, який може зруйнувати його кар'єру.

Що відомо про роботу Девіда Моро

Девід Моро добре відомий глядачам за французькими комедіями та хорорами. Зокрема, режисер відзняв фільми:

"Око"

"Вони"

"Зустрічний вітер"

"Прикинься моїм хлопцем"

Також Девід Моро є талановитим композитором і сценаристом, чиїми роботами захоплюється весь світ.