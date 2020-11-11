Секс-скандалы в кинематографе не ограничились Голливудом: французского режиссера Дэвида Моро обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление сделала его подчиненная.

Секс-скандал с Дэвидом Моро: что известно

По данным издания Le Parisien, инцидент произошел в середине сентября 2020 года. Вероятной жертвой сексуального насилия была представительница технического отдела, которая работала с Дэвидом Моро над созданием фильма "Король". По ее словам, режиссер изнасиловал ее в выходной день, когда на площадке никого не было.

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После инцидента женщина не могла оставаться на этой работе. Она решила уволиться и подать заявление в полицию о резонансном преступлении Дэвида Моро. В частности, вероятная жертва обратилась к продюсеру ленты Дидару Домехри, который уже отреагировал на секс-скандал.

Как только мне сообщили об инциденте за кулисами съемок, я немедленно поехал туда, провел беседу с жертвой и всеми членами съемочной группы. Важно, чтобы каждый был услышан. Чтобы не разрушить съемки фильма "Король", мы действовали быстро и с учетом презумпции невиновности,

– объяснил Дидар Домехри.

Сейчас Дэвида Моро отстранили от работы. Против него полиция открыла уголовное производство. Сам режиссер пока не комментирует секс-скандал, который может разрушить его карьеру.

Что известно о работе Дэвида Моро

Дэвид Моро хорошо известен зрителям по французским комедиям и хоррорам. В частности, режиссер снял фильмы:

"Глаз"

"Они"

"Встречный ветер"

"Притворись моим парнем"

Также Дэвид Моро является талантливым композитором и сценаристом, чьими работами восхищается весь мир.