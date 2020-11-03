Вірменський режисер та продюсер Сарік Андреасян звинуватив Володимира Зеленського у смертях дітей в Нагірному Карабасі. За словами кіномитця, саме Україна продала фосфорні бомби Азербайджану. Президент України спростував цю інформацію. Що відомо про конфлікт між колишніми друзями та Саріка Андреасяна – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Висловлювання Саріка Андреасяна щодо продажу фосфорних бомб створили справжній ажіотаж в мережі. Володимир Зеленський також відповів режисерові у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що Україна сама вже 7-ий рік перебуває в стані війни і не підтримує жодні криваві конфлікти. Журналісти 24 каналу підготували матеріал, у якому зібрали інформацію про Саріка Андреасяна та його діяльність, а також про його допис, який спричинив емоційну відповідь у президента України.

До теми Розумію, що болить: Зеленський емоційно відреагував на звинувачення вірменського режисера

Біографія

Режисер народився 24 серпня 1984 року у місті Єреван – столиці Вірменії. У 40-річному віці разом із батьками та двома братами переїхав у місто Костанай, що розташоване в Казахстані. Там закінчив гімназію і вступив на факультет журналістики Костанайського державного університету. Сарік був учасником команди, яка грала в регіональній лізі КВН, проте через активні гастролі та використання бренду КВН без юридичної згоди власників бренду, команду не допустили до участі у телевізійній лізі.

Згодом Андреасян переїхав у Москву. Там він закінчив "Майстерню Юрія Гримова", де отримав спеціальність "Режисер кіно". Він був автором діалогів популярного серілау "Не народися вродливою", знімав музичні відеокліпи та рекламні ролики.

Фільмографія

Дебютною стрічкою режисера став фільм "ЛОпуХИ: епізод перший". Прем'єра цієї картини відбулася в Росії у 2009 році і за час показів зібрала понад 4 мільйони доларів.

"ЛОпуХИ: епізод перший": дивіться трейлер фільму онлайн

Пізніше він працював режисером та сценаристом в кінокомпанії "Леополі. Територія кіно" та студії "Квартал 95". За ініціативи цих підприємств зняли сучасну версію класичного радянського фільму "Службовий роман. Наш час". Андреасян запропонував Зеленському зіграти головну роль у фільмі і він погодився. Прем'єра картини відбулася у 2011 році.

"Службовий роман. Наш час": дивіться трейлер фільму онлайн

У 2011 році Сарік Андреасян розпочав роботу у компанії Enjoy Movies. Саме тоді вийшла у прокат комедія "Вагітний", яка отримала шалену популярність серед глядачів.

"Вагітний": дивіться трейлер фільму онлайн

Влітку 2013 року Андреасян став режисером першого міжнародного проєкту Glacier Films. Це була кримінальна драма "Пограбування по-американськи".

"Пограбування по-американськи": дивіться трейлер фільму онлайн

Загалом до фільмографії Саріка Андреасяна належать понад 30 фільмів, які він знімав з 2009 по 2020 рік. Серед найвідоміших робіт режисера є:

"Жінки проти чоловіків";

"Кохання в місті ангелів";

"Непрощенний";

"Робо";

"Нагієв на карантині";

"Гудбай, Америка".

"Гудбай, Америка": дивіться трейлер фільму онлайн

Особисте життя

Сім років тому режисер одружився з дівчиною Оленою. У цьому шлюбі народилося двоє синів – Марко та Мартін. Проте через деякий час подружжя вирішило розлучитися. Наразі вони перебувають у дружніх стосунках. Зараз Сарік має романтичні стосунки з акторкою театру та кіно Лізою Моряк.

Конфлікт Андреасяна та Зеленського

На особистій сторінці в інстаграмі режисер опублікував серію фото, де зображений разом із Володимиром Зеленським. Як зазначалося вище, вони разом працювали над фільмом "Службовий роман. Наш час". У публікації Сарік спершу розповів про дружбу з Володимиром, яка тоді тривала, а потім звинуватив очільника України у тому, що він нібито продав державні фосфорні бомби для бойових дій у Нагірному Карабасі.

Окрім звинувачення України у підтримці Азейбарджану у кривавому конфлікті, Андреасян вкінці заявив, що "Крим наш".

Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі емоційно відреагував на такі звинувачення, назвавши їх російською пропагандою. Глава держави звернувся до режисера і зауважив, що Андреасяну варто було особисто запитати його про це, а не поширювати неправдиву інформацію.

Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що наша держава вже 7 років перебуває у стані війни і виступає проти будь-яких кривавих конфліктів. Також Зеленський наголосив, що в Україні проживає велика вірменська громада, яка є значною частиною українського суспільства.

Глава держави не лише відреагував на звинувачення свого друга, а й згадав про його бездіяльність, коли на Сході України гинули десятки українських громадян вірменського походження.

Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна!

– звернувся до Андреасяна Зеленський.

Зверніть увагу! Ситуація через конфлікт Вірменії та Азербайджану в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня. Держави повідомляли про загиблих та поранених внаслідок активних бойових дій. Сторони кривавого конфлікту тричі домовлялися про перемир'я, проте щоразу порушували його. Детальніше про напружену ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут.