Армянский режиссер и продюсер Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в смертях детей в Нагорном Карабахе. По словам кинохудожника, именно Украина продала фосфорные бомбы Азербайджана. Президент Украины опроверг эту информацию. Что известно о конфликте между бывшими друзьями и Сарике Андреасяне – читайте в материале LifeStyle 24.

Высказывания Сарика Андреасяна о продаже фосфорных бомб создали настоящий ажиотаж в сети. Владимир Зеленский также ответил режиссеру в своем телеграм-канале, отметив, что Украина сама уже седьмой год находится в состоянии войны и не поддерживает никакие кровавые конфликты. Журналисты 24 канала подготовили материал, в котором собрали информацию о Сарике Андреасяне и его деятельности, а также о его сообщении, которое повлекло эмоциональный ответ президента Украины.

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Конфликт Андреасяна и Зеленского

На личной странице в инстаграме режиссер опубликовал серию фото, где изображен вместе с Владимиром Зеленским. Как отмечалось выше, они вместе работали над фильмом "Служебный роман. Наше время". В публикации Сарик сначала рассказал о дружбе с Владимиром, которая тогда продолжалась, а потом обвинил главу Украины в том, что он якобы продал государственные фосфорные бомбы для боевых действий в Нагорном Карабахе.

Кроме обвинения Украины в поддержке Азербайджана в кровавом конфликте, Андреасян конце заявил, что "Крым наш".

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале эмоционально отреагировал на такие обвинения, назвав их российской пропагандой. Глава государства обратился к режиссеру и сказал, что Андреасяну стоило лично спросить его об этом, а не распространять ложную информацию.

Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что наше государство уже 7 лет находится в состоянии войны и выступает против любых кровавых конфликтов. Также Зеленский отметил, что в Украине проживает большая армянская община, которая является значительной частью украинского общества.

Глава государства не только отреагировал на обвинения своего друга, но и вспомнил о его бездействии, когда на Востоке Украины погибали десятки украинских граждан армянского происхождения.

Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война!

– обратился к Андреасяну Зеленский.

Кто такой Сарик Андреасян – биография

Режиссер родился 24 августа 1984 года в городе Ереван – столице Армении. В 40-летнем возрасте вместе с родителями и двумя братьями переехал в город Костанай, расположенный в Казахстане. Там окончил гимназию и поступил на факультет журналистики Костанайского государственного университета. Сарик был участником команды, которая играла в региональной лиге КВН, однако из-за активных гастролей и использования бренда КВН без юридического согласия владельцев бренда, команду не допустили к участию в телевизионной лиге.

Впоследствии Андреасян переехал в Москву. Там он закончил "Мастерскую Юрия Грымова", где получил специальность "Режиссер кино". Он был автором диалогов популярного сериала "Не родись красивой", снимал музыкальные видеоклипы и рекламные ролики.

Фильмография

Дебютной лентой режиссера стал фильм "ЛОпуХИ: Эпизод первый". Премьера этой картины состоялась в России в 2009 году и за время показов собрала более 4 миллионов долларов.

"ЛОпуХИ: Эпизод первый": смотрите трейлер фильма онлайн

Позже он работал режиссером и сценаристом в кинокомпании "Леополи. Территория кино" и студии "Квартал 95". По инициативе этих предприятий сняли современную версию классического советского фильма "Служебный роман. Наше время". Андреасян предложил Зеленскому сыграть главную роль в фильме и он согласился. Премьера картины состоялась в 2011 году.

"Служебный роман. Наше время": смотрите трейлер фильма онлайн

В 2011 году Сарик Андреасян начал работу в компании Enjoy Movies. Именно тогда вышла в прокат комедия "Беременный", которая получила бешеную популярность среди зрителей.

"Беременный": смотрите трейлер фильма онлайн

Летом 2013 года Андреасян стал режиссером первого международного проекта Glacier Films. Это была криминальная драма "Ограбление по-американски".

"Ограбление по-американски": смотрите трейлер фильма онлайн

Всего в фильмографию Сарика Андреасяна входят более 30 фильмов, которые он снимал с 2009 по 2020 год. Самыми известными работами режиссера являются:

"Женщины против мужчин";

"Любовь в городе ангелов";

"Непрощенный";

"Робо";

"Нагиев на карантине";

"Гудбай, Америка".

"Гудбай, Америка": смотрите трейлер фильма онлайн

Личная жизнь

Семь лет назад режиссер женился на девушке Елене. В этом браке родилось двое сыновей – Марко и Мартин. Однако через некоторое время супруги решили развестись. Но они находятся в дружеских отношениях. Сейчас Сарик имеет романтические отношения с актрисой театра и кино Лизой Моряк.

Конфликт Андреасяна и Зеленского

На личной странице в инстаграме режиссер опубликовал серию фото, где изображен вместе с Владимиром Зеленским. Как отмечалось выше, они вместе работали над фильмом "Служебный роман. Наше время". В публикации Сарик сначала рассказал о дружбе с Владимиром, которая тогда продолжалась, а потом обвинил главу Украины в том, что он якобы продал государственные фосфорные бомбы для боевых действий в Нагорном Карабахе.

Кроме обвинения Украины в поддержке Азербайджана в кровавом конфликте, Андреасян конце заявил, что "Крым наш".

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале эмоционально отреагировал на такие обвинения, назвав их российской пропагандой. Глава государства обратился к режиссеру и сказал, что Андреасяну стоило лично спросить его об этом, а не распространять ложную информацию.

Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что наше государство уже 7 лет находится в состоянии войны и выступает против любых кровавых конфликтов. Также Зеленский отметил, что в Украине проживает большая армянская община, которая является значительной частью украинского общества.

Глава государства не только отреагировал на обвинения своего друга, но и вспомнил о его бездействии, когда на Востоке Украины погибали десятки украинских граждан армянского происхождения.

Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война!

– обратился к Андреасяну Зеленский.

Обратите внимание! Ситуация из-за конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Государства сообщали о погибших и раненых в результате активных боевых действий. Стороны кровавого конфликта трижды договаривались о перемирии, однако всякий раз нарушали его. Подробнее о напряженной ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.