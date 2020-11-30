Актер Роберт Паттинсон, получивший наибольшую известность благодаря роли Эдварда Каллена в фильме "Сумерки", снялся в кампейне Dior Men. Фотографировал знаменитого актера легендарный фэшн-фотограф Дэвид Симс.

34-летний актер позировал на снимках в коллекции Dior сезона весна-лето 2021. Новые кадры появились на инстаграм-странице бренда Dior.

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На кадрах Роберт Паттинсон позировал в новом стильном наряде. Актер является амбассадором бренда Dior Men с 2016 года, поэтому часто появляется в объективе фотографов в стильном наряде из новых коллекций.

Модный дом представил несколько кадров современной мужской элегантности в нарядах, которые прекрасно сочетаются с новыми кроссовками # DiorB27.

В рекламной кампании французского модного дома актер позирует в двубортном костюме в клетку "принц Уэльский". Также Паттинсон позировал на снимках в двубортном бушлате из мужской коллекции Dior Men весна-лето 2021 и в кашемировом однобортном пальто с бобровым воротником.



Роберт Патинсон в новой коллекции Dior сезона весна-лето 2021 / Фото из Instagram



Роберт Патинсон в новой коллекции Dior сезона весна-лето 2021 / Фото из Instagram



Роберт Патинсон в новой коллекции Dior сезона весна-лето 2021 / Фото из Instagram



Роберт Патинсон в новой коллекции Dior сезона весна-лето 2021 / Фото из Instagram



Роберт Патинсон в новой коллекции Dior сезона весна-лето 2021 / Фото из Instagram