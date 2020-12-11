Актриса, сыгравшая одну из ролей в сериале "Дневники вампира", стала мамой во второй второй. Кэндис Кинг родила дочь. Она показала первое трогательное фото с новорожденным малышом.

Известная американская актриса Кэндис Кинг и ее муж, певец Джо Кинг стали родителями во второй раз несколько дней назад, 1 декабря. Об этом звезда сериала "Дневники вампира" сообщила на личной странице в инстаграме.

К слову Хочу быть для тебя другом: Влад Яма поздравил сына с днем ​​рождения и поделился его фото

В конце лета этого года Кэндис Кинг рассказала, что беременна и ждет второго малыша. 1 декабря у нее родилась дочь, но родители не сообщали новость сети. Но на днях она опубликовала первое трогательное фото с новорожденным ребенком.

На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20

– подписала снимок Кэндис.

На фотографии изображена крошечная ручка дочери. Отец Джозефины показал ее в полный рост и также опубликовал сообщение, чем растрогал сеть. "Это один из лучших годов в моей жизни, по-настоящему благодарен за рождение нашей Джозефины Джун Кинг. Я также горжусь тем, что она выглядит, как ее мама, настоящий боец. Я счастлив создать такое идеальное воплощение любви вместе с тобой", – написал Джо.

Что известно об отношениях Кэндис Кинг и Джо

Роман Кэндис Акколы и Джо Кинга начался в 2011 году. Их познакомила коллега и подруга девушки – Нина Добрев. Уже в мае 2013 года во Флоренции состоялась помолвка, а еще через два года они поженились.

В январе 2016 года у Кэндис и Джо родилась дочь Флоренс Мэй Кинг. Для актрисы ребенок был первым, но для музыканта – третьим. От первого брака он также воспитывает двух дочерей, Аву и Элис.