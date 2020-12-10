Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма трогательно поздравил сына с днем рождения. В среду, 9 декабря, маленькому Леону исполнилось 5 лет. По случаю праздника звездный папаша поделился редкой фотографией первенца.

Влад Яма и его жена Лилия долгое время не решались показывать общественности лицо сына. Они редко обнародовали фото с ним, а там, где был Леон, то он позировал спиной или боком к камере. Теперь супруги публикуют фотографии с потомком. На личной странице в инстаграме танцор поделился миловидным кадром.

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Новое фото сына Влада Ямы

Хореограф распространил снимок Леона, который сделали во время семейной фотосессии в пустыне Аль-Кудра в Дубае. Мальчик позировал, сидя на песке на фоне невероятно красивого голубого неба. Леон был одет в черную футболку с принтом и спортивные штаны. В пустыне сын Влада и Лилианы был босиком. Он искренне улыбался и щурился, поскольку лучики солнца попадали ему в глаза.

Леон. 5 лет. Как один миг. Помню первый твой крик. В тот день моя жизнь изменилась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть для тебя другом. Всегда. Лилиана, спасибо за чудо,

– написал в публикации Влад.