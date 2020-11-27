12 лет назад первая жена рэпера Потапа Ирина Горовая родила ему сына Андрея. Звезда признался, что поддерживал экс-возлюбленную на родах, однако во время этого "зрелища" едва не потерял сознание.

Личную жизнь продюсер и рэпер Потап не скрывает от публики и журналистов, а эксклюзивными подробностями с радостью делится с гостями программы "2POPODCAST", выходящей на ютуб-канале. В выпуске с танцором Владом Ямой артист поделился опытом партнерских родов.

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Потап о партнерских родах с экс-возлюбленной

В 15-летнем браке Потапа с Ириной Горовой родился первенец звезды сын Андрей, который стремится повторить успешную карьеру отца и делает первые шаги на телевидении. Супруги были настолько близкими, что певец решился на партнерские роды.

Однако поддерживать жену ему было сложно, ведь помощь понадобилась самому Потапу – он едва не потерял сознание. Артист рассказал, что тяжело перенес увиденное и пошутил, что это повлияло на его "дружбу" с алкоголем.

Я был на родах. Я видел. Поэтому сколько лет Андрею, столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку, я немного падал. Он говорит: "Ничего-ничего, нормально". И достает ребенка,

– вспомнил рэпер.

Однако Потап убеждает, что партнерские роды очень сближают пару, а возлюбленная обязательно оценит подобный мужской поступок. Похоже, радость отцовства все же помогла рэперу забыть это "зрелище".

"Хотел бы сказать сильным мужчинам: если у вас есть желание и проскочила мысль пойти поддержать свою жену – сходите. Это очень полезное дело. Конечно, зрелище не для слабонервных", – отметил звезда.



Потап с экс-женой и детьми / Фото Instagram / @potapchiq