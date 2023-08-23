Впереди волна несчастья: два знака зодиака, у которых возникнут проблемы осенью

Уже скоро будет осень. Звезды прочат, что в первый же месяц двух знаков зодиака может преследовать несчастье.

Лев и Скорпион, этот сентябрь вероятно, будет нелегким. Впрочем, не стоит опускать руки, вскоре все изменится к лучшему, пишет 24 Канал.

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Скорпион

В сентябре вам может показаться, что практически все падает с рук. Возможны проблемы во всех сферах жизни. В частности, на работе и конфликты дома. Кроме того, может возникнуть дополнительная причина для значительных затрат.

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Лев

Вероятно, что в первый месяц осени у вас будут часто возникать проблемы. Не все можно решить с помощью денег. Будьте осторожны и терпеливы, не опускайте рук. Помните, что вы прирожденные лидеры и покажите хороший пример близким. Со временем все наладится.

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