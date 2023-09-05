Уже к концу сентября 3 знака зодиака получат повышение на работе

К концу сентября сразу несколько знаков зодиака ждет карьерный рост. Однако чтобы получить повышение, продолжайте плодотворно работать.

Овны, Весы и Львы – именно вы в этом месяце можете занять новую должность. Впереди кое-что очень интересное. Кстати, ваш доход может значительно возрасти, пишет 24 Канал.

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Овен

Уже на следующей неделе руководитель может решить повысить зарплату. Кроме того, предложить еще кое-что. Значительную роль в повышении на работе сыграет именно ваш упорный труд. Поэтому в ближайшие дни покажите свои навыки и идеи как можно лучше. Звезды прочат вам успех.

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Весы

Вы сможете показать себя с лучшей стороны. Не бойтесь предлагать свои идеи и делиться видением их реализации. Коллеги и руководство будут удивлены вашей энергией и умением приносить инновации. Будьте открыты для новых вызовов и верьте в себя.

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Лев

Вероятно, пришло время повышения, о котором вы так долго мечтали. Проявите свои лидерские возможности в критической ситуации. Именно это поможет быстро подняться по карьерной лестнице. Будьте ответственны и покажите хороший пример другим.

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